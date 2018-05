CANDIDATA DEL PANAL

¿Cómo vive un 10 de mayo una candidata a gobernadora?

Hace dos años, Miriam Judith solo era una madre de familia y una empresaria reconocida en la ciudad de Minatitlán, hoy busca gobernar el estado de Veracruz

RODRIGO BARRANCO DÉCTOR/ CORRESPONSAL 10/05/2018 05:50 a.m.

Boca del Río.- Hace dos años, Miriam Judith González Sheridan era una madre de familia y una empresaria reconocida en la ciudad de Minatitlán, dos años después, es la segunda mujer en la historia en intentar gobernar el estado de Veracruz.

Aunque las preferencias electorales dadas a conocer por diversas encuestas la colocan con apenas el 3 por ciento de los votos, la carrera por la gubernatura de Veracruz ella no para y ello implica que sacrificará los festejos como lo ha hecho todos los años por seguir la campaña.

En vísperas de los festejos del 10 de mayo, ella, a diferencia de otras madres, no podrá celebrar con su hija, andará en campaña buscando el voto para el partido que la postuló, el Nueva Alianza.

Apenas, dice, tendrá tiempo para estar unos minutos con su madre y después seguirá con su agenda en el sur de la entidad, asegura que estará en las calles, de casa en casa, buscando el apoyo de los ciudadanos.

En el 2016 estaba al frente y al tanto de su empresa, un gimnasio, el de mayor prestigio en Minatitlán.

En esas fechas militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la buscaron para que fuera su candidata a la diputación local por ese distrito.

En entrevista, González Sheridan cuenta que la escogieron porque era una mujer reconocida y siempre luchó en contra de las injusticias, por eso aceptó y ganó.

Sin embargo, su romance con Morena duró apenas un año, al paso de los meses decidió ser diputada independiente en el Congreso de Veracruz, lo que le costó la tranquilidad de ella y la de su hija, quien ahora vive fuera del estado.

No vengo de familia de políticos, vengo de abajo y a base de trabajo y esfuerzo me he podido superar. De hecho, estudié la carrera (arquitectura) ya grande, cuando mi hija estaba en sexto año de primaria fue cuando decidí entrar a la universidad. Soy mujer de trabajo, me encanta mi trabajo y entró a la política porque ya me habían insistido mucho un año antes y no quise, porque soy ese tipo de personas que tienen esa mala imagen de los políticos, siempre dices: político ratero".

"Pensé mucho en mi hija antes de ser candidata"

July Sheridan, como mejor la conocen en Veracruz, lamenta que en la política veracruzana todavía exista discriminación en contra de las mujeres, tanto que, en la mayoría de las encuestas ni siquiera la toman en cuenta.

"Cuando estaba en Morena lo primero que me topo es un: no, a todo, no puedes ir ahí, no puedes ir allá. No me dejaban acercarme a ningún funcionario de gobierno, en primer lugar, lo teníamos prohibido, acercarnos a Yunes era como acercarnos al diablo".

Cuando fue diputada de Morena asegura que le quitaban la mitad de su salario, más las aportaciones que tenía que hacer para los mítines del entonces aspirante, Andrés Manuel López Obrador.

Ella salió de ese partido luego de asistir a un evento público junto con el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, algo que irritó a los morenistas.

Te empieza a atacar y desgraciadamente las mujeres son las que te atacan mucho, entonces, cada ataque que me daban pues me impulsaba más. Si es una situación muy difícil, es una situación muy complicada y peligrosa, pero estoy segura que la mujer cada vez se empodera más y cada vez somos más las que nos atrevemos a alzar la voz, pero si necesitamos mucha valentía".

En la actualidad, la hija de la candidata tiene 23 años de edad, y le ha dado a su madre todo el apoyo para tomar decisiones sin temer la represarías mediáticas de sus opositores.

Me arrepiento de no renunciar a Morena antes, pero pensaba en todo lo que me van a atacar, y lo pensaba también mucho por mi hija, hasta que hablé con ella y me dijo: mamá, no te preocupes, si es por eso, salte".

Durante su salida de Morena, ella y su familia, afirma, recibieron insultos y amenazas, tanto que en la actualidad una patrulla de Seguridad Pública del Estado la acompaña en su campaña y su hija vive fuera de la entidad.

Se fueron recrudeciendo y dije: mi hija es huérfana de padre y no quiero que se quede huérfana de madre también, hay mucho fanatismo".

Este 2018, el PANAL la invita a ser su candidata a gobernadora, por eso decide pedir licencia a su cargo como diputada local independiente y en la actualidad hace campaña en Veracruz para la contienda del 1 de julio.

