“Como paciente te quiebras cuando sabes que la libraste”

Te dicen que tienes infiltrados los pulmones, entonces inician un camino que no sabes si regresarás. Me preguntaba, qué pasará si me intuban. Ese es el panorama que ven los pacientes y sus familias, es impactante ver al personal vestido con el traje de astronauta como dice la gente, a mi llegaban y me decían soy fulano o fulana de tal doctora, pero cuando el paciente no los conoce, que incertidumbre