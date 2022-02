Comité Neni Puebla: la informalidad laboral frente a la pandemia y el gobierno

"Me agarró del brazo y me aventó y ya no pude hacer nada para evitar que se la llevaran, la subieron en la patrulla 1092 del Estado, el sujeto me torció el brazo, quería aventar mis cosas, pero logré sacar el celular para avisarle a mis familiares", comentó la madre de la joven, quien por su parte vende cosméticos, a El Sol de Puebla.