Comienza el registro: Morena busca candidatos y aliados para Puebla

CLAUDIA LEMUZ / CORRESPONSAL 22/02/2019 05:59 p.m.

PUEBLA.- Este día, siete ciudadanos se presentaron en las instalaciones del Comité Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para solicitar su registro como precandidatos a la gubernatura, por el partido que, de acuerdo con las encuestas publicadas en los últimos quince días, lleva una ventaja de al menos dos a uno frente al Partido Acción Nacional, el cual aún se mantiene en segundo lugar de las preferencias electorales de cara a la jornada electoral del 2 de julio.

Puebla enfrenta una elección extraordinaria ante la muerte de la extinta gobernadora panista Martha Erika Alonso Hidalgo, quien perdió la vida el 24 de diciembre del año pasado, durante la caída del helicóptero en el que viajaba con su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

También puedes leer: Piden la cabeza de los consejeros del IEE de Puebla

La muerte de los líderes del grupo morenovallista, provocó la renuncia a la vida pública de personajes como Eukid Castañón; la renuncia al PAN del otrora líder de la fracción parlamentaria del albiazul en el Congreso Local, Marcelo García Almaguer y el repliegue de políticos como el ex presidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato, quien se perfilaba para asumir el liderazgo del grupo pero anunció que no contendería por la gubernatura durante el actual proceso.

Esta semana, el ex gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, también integrante del morenovallismo, precisó que su hijo Antonio Gali López no participaría en el proceso local.

Arrecia competencia en Morena.

Ante el resquebrajamiento del PAN y pese a la recomposición del PRI, con el regreso de marinistas a la administración pública estatal a cargo del gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido, los ciudadanos encuestados han establecido que Morena contará con más de 40 por ciento de la votación.

Las posibilidades de triunfo que tiene Morena en Puebla, han generado enfrentamientos entre liderazgos de la coalición Juntos Haremos Historia.

El año pasado, los senadores Alejandro Armenta Mier y Nancy de la Sierra Arámburo respaldaron en todo momento al entonces candidato a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa Huerta en la lucha postelectoral que dio por cinco meses frente al morenovallismo, ahora le disputan la nominación.

Nancy de la Sierra Arámburo y Alejandro Armenta Mier

La lucha por la gubernatura de Puebla alcanzó las esferas nacionales, cuando el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal se confrontó con la líder nacional de su partido Yeidckol Polevnsky por el método para elegir candidato.

En ese momento, para la presidenta del CEN era innecesaria una encuesta para definir la candidata, que a su parecer le corresponde a Barbosa Huerta por haber ganado la elección del año pasado, que dijo, le robaron en las urnas.

En contraparte, el senador con el apoyo de 50 legisladores respaldó la petición de Armenta Mier para que el candidato a la gubernatura se elija a través de una encuesta y se evite "el dedazo".

"No, nosotros la respetamos. Siempre nos vamos a conducir de acuerdo con los estatutos, programa de acción, la declaración de principios de Morena. No deseo polemizar. Vamos a respetarla y no tengo ningún comentario. Que Dios la ayude", respondió Ricardo Monreal, después de que Yeidckol Polevnsky calificó como "una necedad" la exigencia de realizar una encuesta.

Incluso, cuando le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las diferencias en su partido por la elección de Puebla, respondió que le haría como en el beisbol, esa pregunta la batearía. Tras las carcajadas, guardó silencio sobre la elección del candidato a la gubernatura y las diferencias entre morenista por la nominación del candidato a la elección extraordinaria.

Tras el enfrentamiento, la convocatoria emitida por el CEN de Morena, sí establece la realización de una encuesta entre sus militantes para que opinen a quién apoyarán como candidato en las urnas.

También puedes leer: Chocan Monreal y Polevnsky por candidatura en Puebla

MORENA ANALIZA ALIANZA

Al ser el partido que se perfila para ganar la elección extraordinaria, fuerzas políticas que el año pasado fueron solas e incluso en alianza con Acción Nacional, ahora han dejado de lado al albiazul y valoran la posibilidad de sumar con Morena.

Este día, previo a los registros de los siete aspirantes a la candidatura de Morena, el delegado del CEN con funciones de presidente estatal, Mario Bracamonte González, manifestó:

Eukid Castañón"el partido se aliará con quien pueda acompañarlo en este objetivo que es lograr verdaderamente la Cuarta Transformación"

En conferencia de medios, dejó abierta la posibilidad de que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se sumar con todas las fuerzas políticas interesadas en cumplir con los principios de dicho partido político, de cara a la elección extraordinaria del 2 de junio para elegir gobernador y cinco presidentes municipales.

En la elección del año pasado, Morena fue en alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. Sin embargo, ya hubo pronunciamientos del PVEM por sumar con Morena, lo mismo ocurrió con Movimiento Ciudadano y el PRD.

También puedes leer: INE estará a cargo de la elección extraordinaria de Puebla



Por otra parte, ante la guerra sucia que se ha desatado por la candidatura al gobierno estatal, advirtió que serán sanciones quienes se excedan, porque deben recordar que el proceso interno es transitorio y al final todos deberán de llegar en unidad a las urnas el 2 de junio.

Y es que, las diferencias de los morenistas llegaron hasta las autoridades comiciales. Su partido demandó a Armenta Mier por actos anticipados de campaña.

Morena respetará las aspiraciones de todos pero sancionará las faltas de respeto, precisó Mario Bracamontes.

SE INSCRIBEN SIETE POR LA CANDIDATURA

Miguel Barbosa, Alejandro Armenta, Nancy de la Sierra, Abraham Quiroz, Luis Ortega, Ramiro León y Olivia Paz se inscribieron para ser precandidatos a la gubernatura por Morena.

"Puebla votó y Barbosa ganó"

A las 11 de la mañana llegó Barbosa Huerta, el único que fue recibido por Mario Bracamonte, el secretario general Edgar Garmendia de los Santos y Pablo Cortés Córdova, representante legal del partido.

"Barbosa gobernador", "Puebla votó y Barbosa ganó" son las consignas que acompañaron el registro del ex senador de la República, quien defendió la ventaja que tiene frente a los senadores Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta, según lo publicado por las casas encuestadoras.

Barbosa Huerta inicia el proceso interno como el mejor posicionado y el más conocido.

De acuerdo con el BEAP, su mayor fortaleza en la experiencia frente a sus contendientes y la percepción de los poblanos de que merece ganar porque en la elección del año pasado ya lo hizo.

Algunos morenistas han señalado que su salud le pudiera impedir realizar nuevamente campaña. Sin embargo, en diferentes espacios informativos ha declarado que está bien y listo para la campaña.

También puedes leer: Diputados aprueban 2 de junio para elección a gobernador en Puebla

El ex perredista rechazó que tenga amarrada la candidatura, ser el favorito de Yeidckol Polevnsky y que López Obrador intervenga en la designación del candidato. También negó que el gobierno estatal opere a su favor como acusó el PAN en días recientes, al advertir que Puebla vivirá una elección de estado.

Tras concluir el registro de Barbosa Huerta, a la sede del Comité Estatal llegó la senadora del Partido del Trabajo, Nancy de la Sierra. Ella recibió el reclamo de simpatizantes, quienes le pidieron regresar al Senado porque están cansado de chapulines, pero se abstuvo de precisar cuándo solicitará licencia al cargo.

La ex priista se pronunció por la reconciliación de los grupos de Morena e indicó que de no ser la candidata, se sumará a quien sea el abanderado.

Aseguró contar con la mejor intención del voto que sus contrincantes, además de que su género le favorece, "porque es el tiempo de las mujeres".

"Fuera el PRI"

De los siete abanderados, Armenta Mier es quien mostró el músculo y llegó con cientos de simpatizantes que respaldan sus aspiraciones. Sin embargo, el ex priista y hombre cercano al ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres se enfrentó a consignas como "fuera el PRI" y "fuera chapulines".

Además de desplegar una estrategia con estilo priista, estuvo acompañado de los diputados locales Miguel Trujillo de Ita (del PES); Raymundo Atanacio Luna y Valentín Medel Hernández (del PT); y de Yadira Lira Navarro y Héctor Alonso Granados (de Morena).

"Creo en la democracia y en la participación política que consagran las leyes de este país. Por eso estoy aquí, con la militancia de un partido al que me afilié para luchar por las grandes causas de Mexico", manifestó el senador que aseguró, aspira a ser el candidato del pueblo.

LEA TAMBIEN Aventaja Morena por más de 26 puntos rumbo a elección en Puebla Morena tiene como el mejor colocado para ser su candidato a Miguel Barbosa, con un 22.6 por ciento, seguido de Alejandro Armenta Mier, con 18.9 por ciento

bl