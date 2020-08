Comerciantes en Bahía de Kino, los olvidados de la pandemia en Sonora

"Me dijeron que no podía trabajar, les dije que estoy endeudada en el kínder, si no pago, no me van a dar los papeles de mi niño, por eso me vine a trabajar, y le dije: no puedo, de verdad nos estamos muriendo de hambre, no podemos. Pero no me dejaron y hasta ahorita no he pagado por los papeles", contó.