Comerciantes de Yucatán y Oaxaca entran en crisis por coronavirus

“Tengo un hijo de 30 años que nació con microcefalia, a raíz de eso no habla, no ve, y no me lo estas preguntando, pero nunca he solicitado un subsidio del gobierno, ni me lo han ofrecido. De repente pienso que ahora si estaría bien porque ya estamos ahorcados. Y él tiene que tomar un medicamente que le dura ocho días” lamentó.