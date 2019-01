Comediante insulta a Cuitláhuac García, luego se retracta

RODRIGO BARRANCO DÉCTOR/ CORRESPONSAL 16/01/2019 05:28 p.m.

Veracruz, Ver. El comediante Francisco Charles, conocido por su personaje "Paco Show" ofreció una disculpa luego de que lanzó un video en redes sociales en el que insultaba a una persona de nombre Cuitláhuac García, homónimo del gobernador de Veracruz.

El material empezó a circular toda la tarde del 15 de enero en grupos de Whatsapp y Facebook. En él, se ve al cómico caracterizado por su personaje lanzar una serie de señalamientos contra esa persona que se presumía era el mandatario estatal.

En el video, Francisco no sólo llamó a Cuitláhuac García por su nombre, también lo invitaba a salir de la casa de sus padres; en Veracruz es del dominio público que el gobernador sigue viviendo con sus progenitores, en Xalapa.

En pocas horas, la clase política y periodistas del estado habían visto los chistes en contra de ese ciudadano.

Es común que Paco Show haga ese tipo de presentaciones por redes sociales, simulando a un integrante de la comunidad gay quien se mofa de alguien en participar, en tono de broma y a petición, casi siempre, de amigos en común.

Cerca de las 22 horas, el comediante subió un video a su cuenta oficial de Facebook, sin estar caracterizado, para ofrecer una disculpa por sus ofensas.

Con rostro de preocupación, aseguró que no se refería al gobernador de Veracruz, si no a un Cuitláhuac García, pero de apellido Almira, no Jiménez como el Ejecutivo veracruzano.

"Un video el cual se me solicitó, como todos los miles de videos que me solicitan de todas partes de México, del mundo, de España, de toda América Latina haciendo una alusión, en el género que yo manejo, la comedia, nombrando a una persona de nombre Cuitláhuac y de apellido García".

Y agregó: "quiero dejarles muy en claro que, como persona y ciudadano mexicano, soy muy respetuoso, me manejo totalmente al margen de las autoridades que nos representan".

Allí, indicó que la persona a la que dirigió el video no tiene nada que ver con el gobernador de Veracruz, a quien le ofreció todos sus respetos.

