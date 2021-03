Comando "levanta" a alcalde de Zirándaro y lo regresa horas después

CHILPANCINGO.- Un comando levantó la noche del miércoles a Gregorio Portillo Mendoza, presidente municipal de Zirándaro de los Chávez y a dos escoltas asignados por la Guardia Nacional (GN). La madrugada de este jueves fueron liberados.

Fuentes de la Policía Estatal informaron que el edil de Zirándaro de los Chávez, ubicado en la región de la Tierra Caliente de Guerrero, se encontraba en las inmediaciones de la unidad deportiva de esa demarcación cuando fue levantado con sus dos escoltas por el grupo armado.

A finales de 2019, Portillo Mendoza encabezó una marcha para exigir paz y la instalación de un cuartel militar en Zirándaro. Ese año se reportó el desplazamiento forzado de al menos mil 700 habitantes por la violencia generada de los cárteles Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana.

En Zirándaro no cuentan con una policía, por lo que urgió el apoyo del gobierno federal. Entonces, Gregorio Portillo se ofreció a mantener un diálogo con los grupos criminales en Tierra Caliente para que cesara la violencia.

"Ya no voy a jugar el juego perverso del gobierno estatal, corporaciones y algunos medios de comunicación. Es el mismo camino trillado de siempre. Me van a conducir a la confrontación directa con los cárteles, estos me asesinaran y después saldrá el gobierno a decir que lamenta los hechos y a exigir investigación exhaustiva", escribió el alcalde en Facebook.