Comando interceptó al obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, en Jalisco

Un grupo de civiles armados pertenecientes al crimen organizado, interceptó al obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, mientras realizaba una gira de trabajo por municipios de Jalisco. Este hecho se da a sólo unos días del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua.

El jerarca católico relató que estuvo trabajando durante jueves y viernes en el estado de Jalisco, donde realizó visitas a comunidades pertenecientes a su diócesis.

Este viernes, durante uno de esos recorridos, fue interceptado por un comando, que le realizó una revisión y tras identificarse, lo dejó seguir con su camino.

"Allá, en el estado de Jalisco, íbamos en Huejuquilla a Temzompa, pero lo que me llamó la atención es que no era ni Guardia Nacional ni Ejército, eran personas de uno de los grupos delictivos", relató Sigifredo Noriega.

"Ellos estaban haciendo lo suyo pues, no dejando pasar a otros grupos, me llamó la atención porque es la primera vez que me toca en vivo un suceso como ese", dijo el obispo de Zacatecas a Excélsior.

Esta semana fue difícil para la iglesia Católica, tras el homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, quienes fueron asesinados al interior de la iglesia del pueblo Cerocahui, en Urique, Chihuahua.

El asesinato fue cometido el 21 de junio y un día después fueron recuperados los cuerpos de los sacerdotes. Las autoridades siguen buscando a José Noriel Portillo Gil, conocido como "El Chueco", quien le quitó la vida a los jesuitas.

MRV