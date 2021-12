Colosio abre fuego contra Adrián de la Garza por publicidad en puentes

MONTERREY.- Luis Donaldo Colosio no quiere perseguir a su antecesor Adrián de la Garza, pero si está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias si el priista no aclara algunas presuntas irregularidades encontradas.

El alcalde de Monterrey abrió fuego contra su antecesor priista y le pidió un acercamiento "de buena fe", antes de actuar en su contra por presuntas irregularidades durante su gestión; "si existen dudas, estoy dispuesto a aclarar", respondió el ex edil.

El gobierno local actual encontró que la Administración de De la Garza y de su sustituto Antonio Martínez (pues el priista pidió licencia para ser candidato al gobierno estatal) renovó 61 puentes peatonales con publicidad hasta el 2037.

Y aunque Colosio aclara que "no se trata de hacer una vendetta hacia nadie, solamente las cosas como deben de ser", si advierte que "tienen derecho a una aclaración y eso es lo que yo quisiera, que antes de que procediera cualquier cosa, que se malinterpretara o que se convierta en una riña innecesaria, que se acerquen para poder aclarar cualquier duda que surja".

Colosio advirtió a sus antecesores que procederá conforme a derecho, que no se trata de ninguna cacería de brujas, solamente no se va a tolerar ningún tipo de impunidad.

El ex candidato al gobierno estatal y ex alcalde Adrián de la Garza, de inmediato respondió: "en Monterrey me tocó entregar una ciudad y un gobierno que hizo bien las cosas, como lo he hecho a lo largo de mi trayectoria, actuaré siempre con legalidad, si existen algunas dudas, aquí estoy dispuesto a aclararlas e, incluso, a colaborar en cualquier tema que beneficie a la ciudad".

En un video publicado en sus redes sociales, afirma que entregó finanzas sanas y la capacidad para generar inteligencia en la ciudad.

El priista autorizó la construcción, en diciembre de 2020, de 10 puentes peatonales con publicidad, pero compromete a cinco ediles más.

La administración de Colosio Riojas realizó también algunas investigaciones relacionadas con la autorización de cambios de uso de suelo en el último mes del gobierno anterior.

rst