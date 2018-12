Colonos bloquean acceso en Tamaulipas; gobernador dialoga con ellos

ARNOLDO GARCÍA/ CORRESPONSAL 19/12/2018 03:54 p.m.

Cd. Victoria, Tam.-Vecinos de la colonia "Patria para Todos" bloquearon un importante cruce de carreteras al sur de la ciudad, en protesta por el desalojo con violencia de que fueron objeto por parte de elementos de la Policías Ministerial y Estatal.

Los precaristas denunciaron que poco después de las cuatro de la mañana arribaron al lugar patrullas con elementos policíacos, así como maquinaria procediendo de inmediato a derrumbar sus viviendas, sin darles oportunidad de sacar sus pertenencias.

Ante la agresión y la falta de atención de parte de más autoridades los vecinos acudieron a bloquear el cruce de las carreteras Victoria-Soto la Marina y el libramiento de tráfico pesado donde se encuentra el monumento al Cuerudo.

Este es el principal acceso a la ciudad capital por el sur.

En las inmediaciones el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca habría de dar el arranque del operativo Navidad Segura 18/19.

Ante el bloqueo y reclamo de los vecinos, el mandatario dialogó con ellos y se comprometió a darles una solución a sus demandas dentro del marco de la ley.

Los vecinos dijeron que rechazan la propuesta del Itavu en el sentido de ser reubicados, pues son paracaidistas que viven en condiciones de pobreza extrema y carecen de ingresos para pagar bajo las condiciones que impone el Instituto.

Los vecinos reclamaron al gobernador García Cabeza de Vaca la reparación del daño pues policías habían destruido su vivienda y robo bienes como radios, televisiones, ropa y otros.

Al bajarse el Gobernador del Estado a dialogar con los colonos fue montado un dispositivo de seguridad por parte de elementos de la Policía Estatal.

El gobernador García Cabeza de Vaca dijo a los colonos que el problema se habrá de resolver conforme a derecho, y el Gobierno del Estado será respetuoso de la Ley, por lo cual no puede invadir la propiedad de un particular.

Añadió que invadir el predio de un particular sin derecho alguno es una violación, por lo cual les ofreció que el Gobierno del Estado buscara una solución para cada caso en particular.

"Pero el Gobierno no puede meterse a un terreno, que es de un particular. A lo que si me comprometo es que los tiene el Itavu y sentarnos y decirles de que forma podemos ayudarle. El Itavu tiene lotes que no se van a regalar, pero si a vender a precios muy accesibles", dijo.

Entre otras cosas, los colonos señalaron que la propietaria de los terrenos Marcia Pérez Cantú se ha negado a recibir a los colonos, a venderles y ha recurrido a la fuerza pública para desalojarlos en forma violenta.

Los manifestantes impidieron el paso de autobuses, tráiler y toda clase de vehículos en ese crucero por lo cual se generó un caos vehicular.

