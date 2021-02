Colima, a repetir la hazaña de hace 42 años, cuando ganó una mujer

COLIMA.- Hace 42 años Colima se convirtió en el primer estado del país en ser gobernado por una mujer, Griselda Álvarez; en las elecciones del próximo 6 de junio es alta la posibilidad de que el triunfo sea para una mujer, luego que dos grandes alianzas y un partido en solitario apostaron por candidatas.

Por la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena y Nueva Alianza) la candidata es la senadora con licencia, Indira Vizcaíno Silva; Sí por Colima (PRI-PAN-PRD) tiene dos apuestas, la panista Martha Sosa y la priísta Mely Romero Celis y Fuerza Por México (FPM), a la diputada federal Claudia Yáñez Centeno.

Ellas tendrán más oponentes, por Movimiento Ciudadano la candidatura será para Leoncio Morán Sánchez, quien en 2005 fue candidato del PAN a gobernador; la alianza Juntos por un Colima mejor (PVEM-PT) no ha oficializado su candidato pero, su carta fuerte es el ex dirigente del Verde en el estado, Virgilio Mendoza Amezcua.

En 90 años no se ha dado la alternancia en el estado. Actualmente, la entidad es gobernada por el priísta José Ignacio Peralta Sánchez, quien inició su administración el 11 de febrero de 2016.

La ola de violencia ha marcado el sexenio de Peralta Sánchez, misma que incluso, ha alcanzado a los círculos políticos y de servicio público. Durante estos años se registraron los homicidios de por lo menos 10 funcionarios de distintos niveles y se atentó contra otros dos.

Así, en los últimos cinco años, Colima ha vivido una escalada de la violencia que actualmente lo tiene como el primer lugar en la tasa de homicidios dolosos a nivel nacional, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (SESNSP).

Además de la gubernatura, Colima renovará el Congreso estatal y 10 presidencias municipales.

Tienen derecho a participar 11 partidos políticos, 10 con registro nacional y uno estatal, Nueva Alianza Colima.

INDIRA, UNA CANDIDATURA QUE DIVIDE

En diciembre pasado se registraron cinco mujeres como precandidatas de Morena a la gubernatura de Colima; la senadora Griselda Valencia, la ex superdelegada Indira Vizcaíno Silva, la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, la diputada local Blanca Livier Rodríguez y la diputada federal, Claudia Yáñez Centeno.

Luego de una consulta interna se concluyó que la mejor posicionada era Vizcaíno Silva.

El pasado 8 de enero, Indira Vizcaíno Silva, de 33 años, se registró como precandidata de Morena al gobierno de esta entidad. La acompañó el dirigente nacional del partido, Mario Delgado quien enfatizó que se había registrado como candidata única.

Antes del anuncio de los líderes panistas, la diputada federal Claudia Yáñez aseguró que la selección de Vizcaíno había sido una "imposición vergonzosa".

"Me vine a registrar como precandidata a gobernadora del estado de Colima y esto que acabo de escuchar (el anuncio de que Vizcaíno era precandidata única), los resultados –de una consulta- son una farsa", expresó Yáñez Centeno a los medios de comunicación que se encontraban afuera de la sede del partido en la Ciudad de México.

Sobre Vizcaíno dijo que había actos de corrupción comprobados.

Al salir de la sede del partido, Indira Vizcaíno y Mario Delgado fueron atacados a huevazos por un grupo de morenistas.

Indira Vizcaíno Silva inició su carrera política en el PRD, en el año 2002, en 2006 se convirtió en diputada local por el municipio de Cuauhtémoc, y de 2012 a 2015 fue la alcaldesa de dicha localidad. Para los comicios federales de 2018 fue electa diputada federal por la coalición Juntos Haremos Historia.

UNA ALIANZA, DOS PRECANDIDATAS

El sábado 9 de enero, la Comisión Estatal de Procesos Internos (CEPI) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Colima emitió la constancia que acredita a la ex senadora Mely Romero Celis como la candidata a la gubernatura del partido en el estado. Sin embargo al formar la alianza Sí por Colima, con el PAN y PRD, los panistas también tenían una precandidata, Martha Sosa, ex presidenta municipal de Manzanillo, diputada local y Senadora por su estado. Tendrá que decidir entre las dos aunque, no hay fecha ni se ha dado a conocer el proceso.

Romero Celis, de 37 años, tiene una maestría en educación matemática en la Teachers College, Columbia University en Nueva York, NY; obtuvo la Beca Fulbright García-Robles para estudios de maestría en Estados Unidos, 2004 – 2006 que entrega la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS).

Como legisladora sus esfuerzos se han enfocado en ayudar a los actores del campo; fue iniciadora de la Ley de Jefas de Familia y fortaleció el reconocimiento a las mujeres empresarias.

Es Secretaria de Acción Femenil de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y Presidenta de la Conferencia Nacional de Mujeres Rurales de México (CONMUJER), organización que logró conformar para fortalecer a las mujeres campesinas e indígenas del país.

Una tercera coalición es Juntos por un Colima Mejor que forman el PVEM y PT. Aún no han dado a conocer a su abanderado para la gubernatura pero, todo apunta a que será Virgilio Mendoza Amezcua, alcalde con licencia de Manzanillo.

Mendoza Amezcua ya recibió el espaldarazo del senador Manuel Velasco quien en sus redes sociales reconoció su trabajo en Colima.

LOS SOLITARIOS

Tras presentar el martes de la semana pasada su renuncia a Morena, la diputada federal Claudia Yáñez Centeno se registró como militante del partido Fuerza por México (FXM) y precandidata a la gubernatura de Colima.

Por ser un partido de reciente creación, en estas elecciones Fuerza por México no puede ir en alianza con otro organismo político.

Yáñez Centeno asegura que este instituto político mantiene vinculación directa con el Gobierno de la República y el Presidente Andrés Manuel López Obrador; partido cuyo líder nacional es el Senador con licencia Pedro Haces Barba y el presidente del Comité Directivo Estatal es Rigoberto García Negrete, ante quien rindió la protesta respectiva.

En tanto, el ex alcalde de Colima, Leoncio Morán aceptó la candidatura para gobernador que le ofreció Movimiento Ciudadano bajo términos avalados por la coordinación nacional, entre los que destaca que contendrá como candidato ciudadano e independiente, esto es sin afiliarse a ningún partido político.