Colectivos feministas de Yucatán se manifiestan en apoyo a sus vecinas de QRoo

MÉRIDA.- Colectivos feministas realizaron una concentración pacífica en la plaza principal del centro de Mérida para pedir justicia por las cuatro víctimas de feminicidio en el estado vecino de Quintana Roo.

También lee: Marcha feminista por Victoria Salazar: "No me cuidan los policías"

Sobresalió el caso de Victoria Esperanza Salazar, de 36 años, originaria de El Salvador, quien tras ser asesinada por la policía de Tulum dejó huérfanas a tres pequeñas.

También alzaron la voz por el feminicidio de Karla, la yucateca de 29 años, quien conducía un taxi y fue asesinada con extremada crueldad, era madre de un niño

Asimismo, recordaron a dos mujeres más que permanecen en calidad de desconocidas, una recibió tres disparos y a otra le prendieron fuego. Entre consignas como "La policía no me cuida, me cuidan mis amigas", las jóvenes izaron la bandera feminista en la asta bandera de la plaza principal.

Además, reprocharon la criminalización del movimiento feminista. "Y no, no olvidamos que los policías municipales lanzaron disparos al aire poniendo en riesgo a nuestras hermanas en las protestas que hicieron para exigir justicia. ¡Estamos cansadas de la criminalización de las protestas feministas!" leyó una de las integrantes de las colectivas organizadoras.

Durante la concentración un hombre alcoholizado se acercó a agredirlas verbalmente, pero fue retirado del lugar por elementos de la Policía Municipal de Mérida. Finalmente, prendieron fuego a un muñeco que representaba a un elemento de la corporación policíaca.

"Hoy le prestamos nuestra voz a Fernanda, Victoria, Erika, Yolanda, Irlanda y a todas aquellas que hoy nos faltan, ellas están presentes en nuestra memoria ¡ellas viven en nosotras! ¡Ni perdón ni olvido!", enfatizó otra joven que leyó el manifiesto.

La movilización fue convocada por Igualdad Sustantiva Yucatán, el Frente Nacional por la Sororidad Yucatán, Marea Verde Yucatán, Ni una menos Yucatán, Brujas sufragistas, Colectiva Ecofeminista por la Defensa Biocultural y UADY sin acoso.

esc