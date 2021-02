Colapsan quirófanos de Hospital Regional de Veracruz por falta de aire acondicionado

"Me dijeron que lo operaban, me dijeron que le iban a poner fecha, hasta ahorita no le han puesto fecha ni día para operarlo, va a cumplir 15 días y no le han revisado siquiera donde le van a hacer la operación. Yo lo que quiero es que me lo operen, porque va a tener 15 días ya encamado allí. Cuando lo vayan a descubrir después, dirán que el pie ya lo tiene infectado y ya me van a decir que le van a cortar la pierna", dijo María.