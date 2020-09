Código Violeta, nuevo plan de Guerrero contra la violencia de género

CHILPANCINGO.- Para continuar con los esfuerzos de promover, difundir y propiciar una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres en la entidad, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, firmaron un convenio de colaboración para la implementación del "Código Violeta" en la entidad.

También lee: Astudillo Flores rechaza violencia en Iguala a seis años de Ayotzinapa

El ejecutivo estatal señaló que no se debe perder de vista las circunstancias vividas y que han generado condiciones de violencia contra las mujeres debido al confinamiento por Covid-19, que se presenta por haber más convivencia. Este, dijo, es un tema que no se ignora, por lo que siempre encontrarán el respaldo del gobernador y de Héctor Astudillo como ciudadano en lo particular.

Destacó que desde el Gobierno de Guerrero no se tiene ningún inconveniente en hacer lo que corresponde para que exista un mejor tránsito para ir mejorando respecto a los Derechos Humanos de las mujeres: "este es un tema de que siempre van a encontrar ustedes todo el apoyo y respaldo del gobernador y de Héctor Astudillo en lo particular, como ciudadano".

Implementan Código Violeta en nueve municipios para atender y erradicar la violencia contra las mujeres en Guerrero. https://t.co/5E37kusNrY pic.twitter.com/P7l8mCPDOS — Comunicación Social Guerrero (@GuerreroComSoc) September 23, 2020

Remarcó que lo importante que es la coordinación con el Gobierno Federal, lo he dicho: "lo he repetido que nosotros siempre trataremos de ser de colaboración institucional pensando en armonía y en el bien de los guerrerense", asegurando que a través de la tecnología también se puede hacer muchas cosas para defender a las mujeres, para que sus derechos humanos se respeten más.

Explicó que la iniciativa "Código Violeta", se orienta por ejes de prevención y atención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), establecida en el Artículo 4 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y es además, un compromiso para construir acciones encaminadas a promover, difundir y consolidar una cultura de respeto a los derechos de las mujeres.

Asimismo, se impulsa con el propósito de que las mujeres que sufran agresión o amenazas que pongan en riesgo su integridad física, tengan acceso a un lugar seguro mientras la autoridad responsable llega para brindarles los servicios integrales y especializados.

Por su parte, la titular de la Conavim, Fabiola Alanís Sámano, reconoció la participación de académicos, científicos y la sociedad en general para cumplir los objetivos planteados, además de participar en un proceso que permita identificar lo que se hace bien, y corregir lo que está mal.

Agregó que este es uno de los grandes desafíos de la Cuarta Transformación, además de ser un tarea prioritaria para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para atender a quienes lo necesiten, en este caso las mujeres que son víctimas de violencia en cualquiera de sus formas y modalidades.