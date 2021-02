Cobra venganza contra policía, tras agresión a su madre

VILLAHERMOSA.- Para vengar una agresión contra su madre, un sujeto acompañado de otros pandilleros atacó y mató a machetazos a un elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPCT), que estaba en su día de descanso.

Los hechos ocurrieron anoche en el interior del domicilio del policía en el fraccionamiento Bicentenario, ubicado a 20 kilómetros al sur de la capital, donde también resultaron heridos dos hijos del policía.

El elemento de la SSPCT, Natividad “N”, 47 años, se encontraba franco en su domicilio, calle Timbal, M-21. Casa 36, ubicado en un conjunto habitacional catalogado de la alta inseguridad, donde la corporación carece de vigilancia. El fraccionamiento Bicentenario fue habitado por familias reubicadas de zonas damnificadas por la histórica inundación de Villahermosa de 2007.

La corporación preventiva emitió un comunicado en el que afirmó que el asesinato del agente, “según los primeros datos, derivó de un problema personal entre vecinos”.

El hoy occiso al parecer anteriormente había lesionado a la madre del agresor, quien en represalia, acudió con otros sujetos a su domicilio a cobrar venganza

La institución no explicó las razones de que no exista seguridad en esa zona ni por qué no intervino a tiempo para auxiliar al agente, ni para detener a los responsables.

Sólo afirmó que, de manera institucional, que colaborará con la Fiscalía General del estado “en todo lo que requiera para la investigación del hecho”.

Según testigos, entre ellas la esposa del ahora occiso, María Dolores “N”, el grupo de agresores arribó al domicilio del policía, a bordo de mototaxis y motocicletas, se introdujeron a la casa y empezaron a agredir a las víctimas. Resultaron lesionados con machetes los hijos Natividad “N”, 22 años, y Marcial “N”, 27 años.