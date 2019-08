Coatzacoalcos: historias de la tragedia

"Desde que vimos esa foto fuimos a varios lugares a preguntar por él. Mi hermana fue al SEMEFO a preguntar y no la dejaron pasar, le dijeron que todo es aquí. Entonces aquí seguimos. Entiendo que es una situación difícil, pero no te dan información. Es la angustia, la zozobra de no saber si tu familiar está allí o no"