CNDH analiza intervenir en la llamada "Ley Bonilla"

''Tomando en consideración la naturaleza y características particulares del acto que se aduce vulnera derechos humanos, la CNDH ponderará la factibilidad de su actuación, en particular sobre una acción de inconstitucionalidad, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, una vez que cuente con todos los elementos necesarios para tal efecto. A la fecha la reforma constitucional controvertida aún no se publica y, en razón de ello, todavía no es vigente'', detalló la CNDH.