Claves del conflicto entre normalistas de Ayotzinapa y la Guardia Nacional

CHILPANCINGO.- El viernes 4 de febrero, un grupo de normalistas de Guerrero secuestró un tráiler que lanzó contra elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes se encontraban resguardando la caseta de Palo Blanco. El saldo fue de 17 elementos de la Guardia Nacional y 20 policías estatales heridos.

La primera confrontación entre los elementos de seguridad y los jóvenes normalistas de la Escuela Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ocurrió cuando pretendían bloquear el paso de los automovilistas para llevar a cabo un volanteo en el municipio de Chilpancingo.

Así fue como un tráiler sin frenos y sin conductor fue soltado contra el cerco de la Policía Federal y la Guardia Nacional durante el enfrentamiento entre normalistas de Ayotzinapa en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol, Chilpancingo, Guerrero

Tras estos hechos, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, afirmó que los normalistas no pueden ser investigados, pues "en términos estrictamente legales, el tráiler iba circulando en punto medio, sin conductor. Por ello no hay a quien acusar, pues tampoco hay evidencia de quién provocó esto".

También señaló que no se puede olvidar "El Guerrero bronco, nuestros orígenes, ser guerrerense no es ser cualquiera. (Los normalistas) son movimientos, no son delincuentes, hay una causa, hay un dolor".

Un día después, el 5 de febrero, se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Guerrero realizarán las indagatorias correspondientes tras las denuncias interpuestas por estos hechos.

LAS CLAVES

Viernes 4 de febrero

Cientos de normalistas de Ayotzinapa, que exigen encontrar a sus 43 compañeros desparecidos en 2014, chocan con agentes de la Guardia Nacional (GN) en una protesta en una caseta de la carretera hacia Acapulco.

Alrededor de 500 agentes de la Policía de Guerrero y de la Guardia Nacional, cercaron a los estudiantes, quienes intentaban tomar la caseta de Palo Blanco de la llamada Autopista del Sol, que conecta a Ciudad de México con Acapulco.

En medio de piedras, palos y golpes, los agentes de seguridad contuvieron a los manifestantes con escudos antimotines.

En semanas recientes, los jóvenes han utilizado, de forma creciente, la toma de casetas para exigir justicia por los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero.

Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha prometido resolver el caso desde que llegó a la presidencia, en 2018, aún se desconoce el paradero de los jóvenes.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, pidió a las fuerzas federales resguardar las casetas de "vándalos" que las usan para adquirir dinero.

La protesta estudiantil ocurrió al comenzar el fin de semana debido a que es puente festivo por el Día de la Constitución, por lo que la autopista a la popular playa de Acapulco es una de las más transitadas. Las autoridades de federales intentaron llegar a un acuerdo con los estudiantes de la normal, aunque algunos jóvenes denunciaron que hubo lesiones. Te puede interesar Zerón de Lucio ordenó tirar bolsas con restos de normalistas: sicario torturado

El gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) promovió la "verdad histórica", que señalaba que los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos en Iguala y entregados al cartel Guerreros Unidos, que los mató e incineró en un basurero de Cocula.

Pero la administración de López Obrador ha desmentido esa "verdad", al coincidir con familiares y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Lunes 7 de febrero

López Obrador señaló que la protesta de los estudiantes de Ayotzinapa pudo estar infiltrada por delincuentes.

"Sí, no lo descarto, por eso hago un llamado a los jóvenes porque es una zona, una región donde hay delincuencia organizada; puede haber infiltrados, sí, aparentemente luchando por causas justas".

Es muy lamentable lo que sucedió, fue muy grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos, se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta, un edificio de turismo y eso lo detuvo porque habían locales de comerciantes e iban a perder la vida muchos, muy lamentable esto

Pidió a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa dejar de actuar de esa forma porque "afectan, ponen en riesgo la vida de otras personas y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales, no es por la destrucción, no puede haber rebelde sin causa".





