Claves del caso Giovanni, asesinado por policías por no usar tapabocas

La noche del 4 de mayo, policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos arrestaron a Giovanni López. La madrugada del martes 5 de mayo murió en un hospital de Chapala. Esta golpeado por todas partes.

Su cuerpo, según los familiares, tenía signos de tortura, golpes en la cabeza y cuerpo, y un balazo en una pierna. La causa de su muerte fue registrada como traumatismo craneoencefálico.

La Fiscalía de Jalisco registró la muerte de Giovanni por golpes, sin dar más detalles de los hechos. Desde entonces todo fue silencio.

Giovanni López era un albañil de 30 años, fue asesinado por la policía municipal de Jalisco el 4 de mayo del presente año por NO USAR CUBREBOCAS #JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/6y22O7nIu5 — scar (@hijadelmaar) June 4, 2020

Fue el 3 de junio cuando la familia del albañil, de 30 años, hizo público el caso y estalló la furia y la indignación en Jalisco y en todo el país.

@FiscaliaJal @EnriqueAlfaroR @CNDH @FGRMexico A mas de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica. https://t.co/0OscxjSBtt — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 4, 2020

Según un reporte de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, la tarde del 4 de mayo, de forma inusual, la policía de Ixtlahuacán realizaba operativos de vigilancia en el fraccionamiento Los Olivos, la zona popular donde Giovanni vivía con su familia. El arresto, según el video, ocurrió en la noche y, según el informe policial de los hechos, Giovanni ingresó a los separos a las 22:17 horas.

El reporte médico da cuenta de diversas contusiones en la cabeza y el tórax, por lo que se recomendó tomarle radiografías, también consigna aliento alcohólico y efectos de alguna droga.

Durante la noche, Giovanni fue llevado de nuevo a los Servicios Médicos Municipales, ubicados a un kilómetro de los separos, y después de permanecer ahí tres horas se ordenó su traslado a un hospital privado del municipio de Chapala, donde murió la madrugada del 5 de mayo.

(Fotos Cuartoscuro)

Casi un mes después, el 3 de junio, su familia hizo público un video de la detención y en una entrevista para el portal LatinUs. El hermano de la víctima, Cristian López, aseguró que el motivo fue la falta de cubrebocas; los familiares también denunciaron que el alcalde, Eduardo Cervantes Aguilar, les ofreció 200 mil pesos para no hacer público lo ocurrido.

El miércoles pasado, cuando se difundió el caso, la Fiscalía de Jalisco aseguró que desde el 5 de mayo se inició una investigación. De forma sistemática el gobierno estatal ha insistido en que el arresto del joven no fue por la falta de un cubrebocas, aunque tampoco ha informado el motivo.

El caso se viralizó en el marco de las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd y el movimiento de #BlackLivesMatter contra la brutalidad policiaca.

El jueves 4 de junio, el gobierno estatal intervino la policía municipal de Ixtlahuacán y arrestó a tres presuntos implicados en el homicidio de Giovanni. El fiscal Gerardo Octavio Solís informó que el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos estaba citado a declarar, pero el edil nunca acudió.

Ese mismo jueves se convocó a la primera protesta por la muerte de Giovanni, la cual se volvió violenta: un grupo de jóvenes "externos" vandalizó el Palacio de Gobierno y quemó por lo menos dos patrullas, así como a un elemento de la policía estatal.

El gobernador Enrique Alfaro acusó a seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador de haber infiltrado la manifestación. El jefe del Ejecutivo rechazó las acusaciones.

Con el lema "Giovanni no murió, lo mató la policía", gente de Jalisco, principalmente jóvenes, protestaron para exigir justicia. El viernes, otras ciudades se unieron al reclamo, como la CDMX.

Ese viernes, en Guadalajara, se realizó la segunda manifestación frente a la Fiscalía del Estado y Casa Jalisco, lugar de residencia del gobernador, en la cual se denunciaron detenciones arbitrarias por parte de policías vestidos de civil, así como agresiones a periodistas. Más tarde, el gobernador reconoció que el personal de Fiscalía sí actuó de manera irresponsable y brutal, tras lo cual ordenó la captura de dos funcionarios, a quienes acusan de abuso de autoridad.

La #RedRompeMiedo documenta presencia de elementos de seguridad sin identificar en camionetas sin placas, deteniendo a transeúntes en inmediaciones de las Calles 14 y 16.



?? Exigimos al gobierno @EnriqueAlfaroR no agredir ni criminalizar a manifestantes ni prensa que asiste hoy. pic.twitter.com/GreuQX15Jv — Red Rompe el Miedo (@RompeMiedo) June 5, 2020

"Un grupo de personas de la Fiscalía del Estado desacató mis instrucciones, y actuó de una manera irresponsable y brutal", aseguró ese mismo día Alfaro, tras lo cual anunció la liberación de jóvenes capturados por métodos fuera de regla.

El sábado se registró la tercera manifestación consecutiva.

Les confirmo que las y los jóvenes detenidos por la @FiscaliaJal, durante las manifestaciones del jueves y viernes, están en libertad. Hace unos minutos, la @FGR_Jal nos confirmó que, de igual manera, obtuvieron su libertad. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 6, 2020

Los "desaparecidos"

Activistas denunciaron el sábado la desaparición de algunos manifestantes detenidos en los últimos dos días en Guadalajara durante las manifestaciones desencadenadas por la muerte de Giovanni.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, organización defensora de los derechos humanos en el estado de Jalisco, exigió a través de redes "información oficial sobre las personas detenidas".

Se desconoce cuántas personas siguen en calidad de detenidas al igual que se desconoce su ubicación

Según un nuevo colectivo denominado Detenidos Por Giovanni, se desconoce el paradero de al menos 38 manifestantes. Sin embargo, la Fiscalía estatal aclaró que no existe ninguna denuncia oficial de alguna persona desaparecida, a raíz de las protestas en Guadalajara.

Este lunes, Alfaro dijo que gracias a la actuación rápida de la Fiscalía del estado, el viernes pasado se evitó otro Ayotzinapa. Dijo que policías ministeriales que levantaron a jóvenes afuera de la Fiscalía tenían la intención de desaparecerlos.

El gobernador de Jalisco señaló que un mando de la Fiscalía dio la instrucción a un grupo de policías, sin informar al fiscal del Estado, para buscar jóvenes para detenerlos y golpearlos.

"Me atrevo a decir que se empezaban a generar las condiciones para que se construyera un nuevo Ayotzinapa en nuestro estado. No hubo un solo caso de desaparición, pero tuvo que ver mucho que se reaccionó a tiempo que se hizo evidente todo lo que estaba pasando, si no hubiera sido así, yo creo que Jalisco estuviera ahorita sumido en una crisis brutal, hubiera sido un golpe terrible, insisto, recordar Ayotzinapa yo sé que abre muchas heridas, y que es un asunto de una dimensión terrible, pero cuando veo las cosas con más calma ya, después de haber pasado un día de todo esto, yo creo que Jalisco estuvo a punto de entrar en una situación de este tipo".

El pleito entre Enrique Alfaro y AMLO

El jueves en la noche, a través de un video, el gobernador Enrique Alfaro acusó que el conato de violencia visto en las calles de Guadalajara eran producto de infiltrados y del partido Morena.

"Detrás de todo lo que está sucediendo en este caso, en Jalisco, hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco", aseveró.

Le pido al presidente de la República que le diga a su gente, y a su partido, que ojalá y estén midiendo lo que están haciendo

Este es un mensaje para el pueblo de Jalisco: pic.twitter.com/cm2kG4HO8f — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 5, 2020

En respuesta, al día siguiente el presidente López Obrador respondió que "si tiene pruebas que las dé a conocer", al tiempo de asegurar que no tiene nada que ver con los disturbios ocurridos en el centro de Guadalajara.

Ese mismo día, el gobernador de Jalisco se retractó y afirmó que el presidente es "gente de bien", pero que personas en el gobierno federal utilizan la violencia para conservar el poder.

Yo sigo creyendo que él (AMLO) es una gente de bien, que no está dando estas instrucciones. Pero también le digo con claridad al Presidente de México que su gente cercana, que gente de su Gobierno, gente de su partido, está apostando por la violencia como una ruta para seguir manteniendo el poder, para seguir cuidando sus intereses y sus agendas personales

Este lunes, López Obrador calificó de injusto e irrespetuoso que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, haya tratado de involucrar a su gobierno en los actos violencia generados por la muerte de un hombre a manos de la policía.

La detención de policías

Por su presunta responsabilidad en la muerte de Giovanni López, el sábado fueron detenidos tres elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos.

"Estas tres personas pertenecían a la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, de la que hemos tomado control. Hoy están detenidos por su presunta participación en la muerte de Giovanni López", fue el mensaje que publicó el sábado el mandatario en sus redes sociales, acompañado de las fotografías de los tres elementos.

Policía Metropolitana

La Comisaría de Ixtlahuacán de los Membrillos forma parte de la Policía Metropolitana, proyecto insignia del gobierno estatal en el que se integraron las 9 comisarías de los municipios metropolitanos para supuestamente recibir capacitación y sueldo homologados.

Sin embargo, desde que se destapó el caso de Giovanni, las autoridades estatales han insistido que el mal actuar fue únicamente del municipio y que no les corresponde ninguna responsabilidad.

Con palos y sillas se vio a los uniformados repeler a los manifestantes del pasado jueves en el Centro de Guadalajara, lo que evidenció falta de estrategia para enfrentar una protesta de este tipo.

También se mostró la falta de coordinación con otras corporaciones, como la Guardia Nacional.

¿Quién es Giovanni?

Giovanni López murió por traumatismo craneoencefálico el lunes 4 de mayo. Tenía 30 años. Fue presuntamente asesinado por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos. La razón que dieron, cuando lo detuvieron y arrestaron, fue por no traer un cubrebocas.

Su cuerpo, después de ser custodiado por el Servicio Médico Forense, fue recibido y visto por una de sus tías. Tenía signos de tortura: golpes en la cabeza y en el cuerpo y un balazo en una pierna. El traumatismo registrado en su cabeza es el daño que ocurre después de recibir un fuerte golpe en el cerebro.

Giovanni trabajaba como albañil.

Christian López contó que ese día su hermano salió a cenar cuando fue detenido por 10 policías "por no traer el cubrebocas puesto", quienes lo sometieron y lo golpearon.

López contó que el comandante de la policía lo sujetó del cuello, mientras que a su hermano Giovanni lo golpeaban. Cuando pudo reingresar a su hogar, Christian tomó su celular y empezó a grabar lo ocurrido.

"Te voy a matar a ti", le dijo el comandante a Giovanni. "Si me lo matas, yo sé quién fue. De todos modos te estoy grabando", contestó Christian.

Los policías también amenazaron de muerte a Christian y a los vecinos si subían los videos, grabados la noche del lunes 4 de mayo, a redes sociales. "Que iban a mandar a su gente para que me hicieran lo mismo", dijo.

Eduardo Cervantes, alcalde, aseguró a Christian que su hermano sería regresado vivo a las 10:00 horas del día siguiente, y que tenía cumplir un servicio comunitario, "de limpiar o pintar", por la falta de no utilizar un cubrebocas en la vía pública.

Al día siguiente, la tía de Christian fue por Giovanni. "Le dijeron a mi tía que él no estaba, que estaba grave, que se lo habían llevado al Hospital Civil. Dijo ´no me voy a ir de aquí hasta que me lo dejes ver´, y mandó a otra tía al Hospital Civil. Llegó y le dijeron que no había nadie ahí", relató.

"Lo que querían era hacer tiempo", dijo. A su tía, después de exigir verlo, le dijeron que Giovanni estaba en condiciones graves. Un regidor, de apellido Covarrubias, le informó que estaba "finado" (muerto).

En México el confinamiento para evitar la propagación del coronavirus no es obligatorio, pero las medidas de salud cambian por entidad federativa. Jalisco, hasta este viernes 5 de junio, es el estado con la tercera mayor cantidad de casos confirmados activos, 940, de covid-19.

Su gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, se ha caracterizado por tener "mano dura" respecto a las medidas de prevención del virus.

El municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos informó que el uso de cubrebocas es de carácter obligatorio durante la crisis sanitaria. En caso de romper con la medida se podría recibir una multa o incluso ser arrestado.

Brutalidad municipal

No es la primera vez que se registra brutalidad policial en Ixtlahuacán de los Membrillos. El municipio, que concentra más de 23,430 habitantes, vio pasar en 2017 uno de sus hechos más brutales, cuando tres policías locales asesinaron a un hombre mientras estaban en el ejercicio de sus funciones.

Carlos Daniel, Miranda Lizeth, y César Octavio fueron encontrados responsables por el homicidio de un inspector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a quien arrojaron a un arroyo y le quitaron sus pertenencias.

El año pasado, la recomendación 25/2019 documentó la participación de uniformados de Ixtlahuacán en la desaparición de una persona. Pero no es la única: el expediente 22/2017 señala a 10 uniformados de dicho municipio por golpear a un ciudadano, quien tuvo que entrar a cirugía por lesiones en el abdomen.

La 09/2016 implica a tres efectivos de Ixtlahuacán por golpear y dañar las pertenencias de un detenido. Según los reportes, en el hecho se involucró al juez municipal, Getzauth Godínez Corona, y al comisario, Juan Manuel Becerra Santacruz, quien actualmente sigue en el cargo.