"Clávate al piso": así viven enfrentamiento armado en Caborca, Sonora

CABORCA . - Este martes se registró un enfrentamiento armado entre presuntos miembros del crimen organizado y elementos de la Guardia Nacional en el centro del municipio de Caborca, Sonora, dejando al menos 10 personas lesionadas.

Según los primeros reportes, todo comenzó en una emboscada donde se dieron varias persecuciones. Según medios locales, los sicarios colocaron "ponchallantas" para detener las unidades oficiales. Esto provocó daños a otros vehículos de civiles.

Según una publicación de Proyecto Puente, las personas que resultaron heridas fueron cinco civiles y cinco elementos de la Guardia Nacional, incluso uno de ellos con heridas de bala en el abdomen. Aunque las autoridades, hasta este momento, no han ofrecido un comunicado oficial al respecto.

El enfrentamiento generó pánico entre los pobladores que estaban presentes. En redes sociales las personas compartieron videos de la balacera en el lugar.

"Ayer hubo disparos en el pleno centro de Caborca. Hay 14 vehículos dañados, tres sospechosos fueron detenidos. La situación está grave por el crimen organizado que va hasta Sonoyta, Altar y Magdalena", Luis Castillo, periodista, en #ProyectoPuente pic.twitter.com/VDoq6woQfa — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 30, 2020

"Clavate al piso, no salgas" dice la persona que graba tras ocultarse en uno de los negocios.

En otro video, una persona que va en su vehículo alerta a no salir de las casas si no es necesario y señala que hay varios coches chocados en la calle 4ta y Obregón y Avenida C.

En cuanto a las personas heridas, incluyendo los elementos de la Guardia Nacional, fueron trasladados de inmediato para recibir atención médica. Además, se reportó el robo de un vehículo particular con cinco bidones cargados con 20 litros de diésel, propiedad de una empresa agrícola.

Caborca vive ola de violencia sin precedentes. Nadie para la violencia en el lugar. Se queman restaurantes, trailers, balaceras, asesinatos, toma de predios mineros... y lo que sigue.#ProyectoPuente pic.twitter.com/Dze5pgxSGe — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 30, 2020