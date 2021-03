Clara Luz Flores negó dos veces haber conocido a Raniere; video la exhibe

Desde hace dos años, Clara Luz Flores, candidata de Morena al gobierno de NL, rechaza conocer al líder de la secta NXIVM, Keith Raniere, condenado en Estados Unidos por tráfico sexual y otros delitos; sin embargo, un video difundido este miércoles exhibe su mentira.

En una entrevista concedida a Azucena Uresti, para Milenio, el 28 de mayo de 2019, la morenista afirma que solo tomó un curso de superación personal y rechazó, tajante, conocer a algún líder de esa secta.

En el minuto 4:30, Azucena le pregunta a Clara 5 días: ¿comenzó, terminó y no volvió a tener alguna relación con alguno de los mencionados?

La respuesta de la candidata de Morena fue "No".

Hace dos semanas, el 10 de marzo, a pregunta del periodista Julio Astillero, Flores volvió a rechazar conocer a Raniere o a Emiliano Salinas.

Sin embargo, este miércoles la candidata a la coalición Juntos Haremos la Historia de Nuevo León fue exhibida en un video difundido por el candidato por el PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza donde se entrevista en persona con Raniere.

"Yo tomé un curso de superación personal, no estuve en NXIVM", respondió Flores a Astillero, quien siguió insistiendo con la aspirante.

Aquí la parte donde me dice @claraluzflores que no sabía lo que era NXVIM, ella conocía a las pastillas NXVIM

Pero Clara, ¿qué aprendiste? ¿qué le puedes recomendar a los mexicanos que pueden aprender de NXIVM?

Para empezar, yo no sé qué sea NXIVM, sí, yo lo único que sé es que el NXIVM es, no que no sé el NXIVM que tú dices, ese no lo conozco. Yo conozco unas pastillas.

¿El de Emiliano Salinas no lo conociste?

Yo tomé un curso de superación personal, no estuve en NXIVM, yo tomé un curso de superación personal, no quieras desviarlo Julio.

¿Quién era el jefe, quién era el jefe de esa organización, Keith Raniere?

Yo a las personas que conocí son a las personas que estaban aquí en Monterrey. Yo no conocí nada más.

¿Emiliano Salinas, Keith Raniere?

A las personas de Monterrey, ellos no son de Monterrey. Yo tomé un curso de superación personal.

Entonces ¿nada qué ver con NXIVM?

Las pastillas me las tomo todos los días.

Clara Luz feliz de que Delgado tenga el avispero en su espalda cuando ella era banda amarilla en NXIVM

LA EXHIBEN

Adrián Garza de los Santos, candidato del PRI y PRD, presentó este miércoles el video que protagoniza su contrincante morenista. Durante una conferencia de prensa, el abanderado de la coalición "Va Fuerte por Nuevo León" explicó que una persona que pidió guardar el anonimato fue quien le proporcionó el material de una hora de duración.

Clara Luz Flores ha negado publica y sistemáticamente conocer a este delincuente y ser parte de esta secta, sin embargo, la información hoy en mi poder muestra lo contrario y es irrefutable

Garza de los Santos señaló que el video lo dejará a disposición de los medios y de la gente, así como de "las autoridades que crean que se pueda utilizar", pues sabe que "hay todo un proceso donde ya ha sido sentenciada a más de 120 años esta persona por delitos atroces que cometió".

Obviamente que participaba activamente la candidata de Morena y que lo estamos poniendo a disposición para que las autoridades determinen el tipo de delito

En las imágenes, Clara Luz Flores y Raniere hablan de política, pero el candidato destacó que en una parte del video la morenista le pide asesoría sobre cómo gobernar.

#Estados | De vídeo en vídeo así es como se atacan los candidatos a la gubernatura de Nuevo León; @AdrianDeLaGarza reveló un vídeo de Clara Luz se entrevista con Keith Raniere, la candidata de @PartidoMorenaMx formó parte de la secta NXIVM. #ep

–Entonces cuando hay gobiernos que toman medidas populistas, aunque no sean las mejores económicamente para el país o para el Gobierno que representan, pero son lo que la gente quiere, ¿están en lo correcto? –preguntó la candidata al líder de la secta.

–Políticos son normalmente elegidos por la gente dándole a la gente lo que quiere o lo que creen querer, opuesto a lo que necesitan –le respondió Keith Raniere.

–Eso es un Gobierno populista. El que le da a la gente lo que cree que necesita, en lugar de lo que necesita –replicó Clara Luz Flores.

–Hay otra cosa que tengo que decir. La clave es lo que la gente cree necesitar, comparado a lo que cree necesitar. Si son primitivos, si lo único que les preocupa es el confort y el placer no está pensando en necesidades más importantes de otra gente con la que interactúan, y esa es la definición que le doy a la civilización. Si no están civilizados, lo que ellos piensan que necesitan es estar cómodos, saciados y complacidos, muy hedonistas, muy hedonista –añadió Raniere, según el fragmento compartido.