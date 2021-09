"Citlali sabía que sería una estadística más": hermana de víctima de feminicidio

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Citlali Donají Guaxtitla Álvarez falleció el pasado 4 de septiembre en Puebla, luego de ser sometida a 7 cirugías debido a que tres sujetos la secuestraron, golpearon de forma brutal y luego la aventaron hacia un barranco en un sitio despoblado del estado de Tlaxcala.

La abogada de profesión, de 25 años de edad y originaria de Chiapas, sobrevivió tres meses, pero ante los daños generados en intestinos y otros órganos, no resistió más; incluso, su caso era investigado como privación ilegal de la libertad y lesiones, pero ante su deceso, en la actualidad se sigue por feminicidio.

Por ello, familiares, amistades y sociedad salieron este sábado a las calles de la capital tuxtleca para solicitarle al gobierno de Chiapas, a través de la Fiscalía de la Mujer, que coadyuve con las pesquisas y se les aplique la justicia a los feminicidas.

Minutos antes de emprender la caminata que culminaría con un mitin frente al Palacio de Gobierno, Cielo Guaxtitla lamenta que hasta hoy no haya testigos, ni gente que declare sobre el caso, "mi hermana es una estadística más, ella sabía que sería parte de esta estadística, pero no queremos que se quede así, queremos justicia".

Como lo informó La Silla Rota, uno de los principales sospechosos de este hecho es el exnovio de Citlali, quien la violentó durante varios años tanto física como psicológicamente. En respuesta, los familiares de la víctima acudieron ante las autoridades competentes, este mismo año, para denunciarlo.

"Queremos dejar de especular, y que sea la justicia la que haga su labor. Nosotros podremos decir muchas cosas, pero solo ésta puede atar cabos y dar con el responsable; sé que mi hermana no revivirá, que ya es una cifra, pero no queremos que su feminicidio quede impune", externa Cielo, quien lamenta que la misma Fiscalía de la Mujer de la entidad chiapaneca aún no les otorgue una copia de la carpeta de investigación para presentarla este domingo en Puebla.

Otros grupos de allegados también se movilizaron este sábado en Oaxaca y Tlaxcala para demandar justicia, pues en esos lugares Citlali residió e incluso estudió por varios años.

esc