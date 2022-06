Citlali: de cómo la muerte materna no aparece en las cifras oficiales, en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ. - Citlali estaba ilusionada con la llegada de su primogénito en Chiapas. Incluso, solicitaría un permiso para ya no impartir clases a sus alumnos de preescolar, por parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), porque quería tomarse unos meses para cuidar a su bebé. Sin embargo, una mala práctica a la hora del parto, provocó que falleciera desangrada.

La futura madre, de 21 años de edad, fue internada el pasado lunes 30 de mayo en el Hospital Básico de 12 camas de la Secretaría de Salud, ubicado en la cabecera del municipio de Berriozábal (de donde era originaria), para prepararse para la llegada de su criatura, pues los estudios y ultrasonidos no delataban complicaciones; hasta ese momento todo marchaba normal.

El pasado 7 de junio, en un boletín de la Secretaría de Salud (SS) del estado, a través de su titular José Manuel Cruz Castellanos, se afirmaba que Chiapas era modelo nacional en atención del parto humanizado.

En el mismo comunicado, se advertía que inclusive estados como Guerrero y Tabasco replicarán el modelo de las clínicas chiapanecas para reducir la mortalidad materna.

Entre otros datos, revelaba que la entidad del Sureste mexicano había dejado atrás el primer lugar en ese tipo de hechos, y que en la actualidad estaba ya en la media nacional, es decir en el sitio 16 de este tema.

La misma dependencia dejaba en claro que, a la fecha, han atendido más de 800 partos a través de las Clínicas para la Atención del Parto Humanizado en Tuxtla Gutiérrez y Huixtla, con un "abanico" de servicios: desde medicina preventiva, psicología, ultrasonido, hasta ambulancia de traslado.

LA CRUDA REALIDAD QUE, TARDE O TEMPRANO, "SUPURA"

En entrevista exclusiva con La Silla Rota, Sara de los Ángeles Hernández García abre las puertas de su hogar, en una colonia de Berriozábal donde aún no hay drenaje ni calles pavimentadas, para hablar de su hija Citlali Yazmín Hernández Hernández.

Para ella, advierte, aún es inconcebible que su "niña" haya tenido que pasar por una situación de negligencia médica, y que eso le costara la vida.

Sara, su esposo y sus padres llegaron de Simojovel, municipio situado en la región Norte de Chiapas, para establecerse, desde hace 25 años, en tierras berriozabalenses y buscar una mejor vida. Al poco tiempo, vio cómo nacía Citlali, la mayor de tres hijos.

Tras recordar eso, Sara no soporta el dolor que la invade, y el llanto se hace presente en cada palabra o frase que emite. Lo que recuerda, según su versión, es que los galenos y enfermeras del Hospital Básico de Berriozábal le decían que llevarían a su hija al Hospital Regional "Dr. Rafael Pascacio Gamboa" (mejor conocido como el Hospital de la Mujer), en Tuxtla Gutiérrez, para hacer todo lo posible por salvarla, pues ella se desangraba.

TRASLADADA SIN OXÍGENO

Pero los segundos y minutos transcurrían. Le advertían que, en primer lugar, la ambulancia disponible no estaba equipada al 100 por ciento. Tras una hora de súplicas e incertidumbre de familiares, Citlali fue subida a esa "unidad", pero no le suministraron oxígeno porque, para colmo, tampoco había disponible.

Antes de todo ello, Sara de los Ángeles rememora que un día antes de la tragedia habían acudido a ese nosocomio, pero los encargados le decían que Citlali aún no estaba lista, que le faltaba tiempo, hasta que la aceptaron para "monitorearla".

En un instante, la mamá se levanta y muestra algunos estudios que se le habían realizado a su hija, donde todo estaba normal. "Mi hija (quien en todo momento señalaba que le dolían sus pulmones) ya no llegó viva al Hospital Regional, y nos dijeron que murió de un choque hemorrágico", evidencia.

Es decir, doctores le argumentaron que la placenta estaba pegada al útero, y que luego intervino un ginecólogo, quien a su vez afirmó que tuvieron que meter el útero en su lugar. Desde ese momento el sangrado no paró.

Dentro de otros detallas, Sara afirma que intentaron reanimarla, por varios minutos, pero ya no fue posible. Citlali dejó de existir. "Gracias a Dios quedó vivo mi nieto, está sanito, pero se fue mi niña", externa entre lágrimas.

Lo que más le "pesa", es que Sara ya no podrá abrazar a su criatura, ni podrá regresar a las aulas donde impartía clases, ni volver a ver a su esposo quien, con el oficio de albañil, tratará de sacar adelante a su primogénito.

Si no ha denunciado la tragedia ante la instancia competente, confiesa Sara, es porque no tienen ni fuerzas, ni el tiempo ni el dinero necesario para "dar las vueltas" y, además, cree que, por ser pobres, no les harán caso.

"Para qué denunciar, si ya no me la van a devolver, pero que la gente se dé cuenta en realidad, para a dónde llevan a sus hijos, con qué doctor, porque creo que no eran doctores especialistas quienes atendieron a mi hija; eran pasantes, jóvenes, quienes no tuvieron la precaución".

Mientras el corresponsal de La Silla Rota platica con doña Sara, su esposo y padres se agarran la cabeza, se frotan los ojos, pues el dolor los invade. "Para qué denunciar ya, qué caso tiene", dice la abuela de Citlali, casi resignada.

Una vecina de la víctima, quien prefiere no dar su nombre, advierte que también está a punto de dar a luz, pero al enterarse de la muerte de su vecina y amiga, ya no acudirá al Hospital de Berriozábal; "prefiero pagar un particular, no sé cómo le haremos, pero no me vayan a matar ahí", externa.

CIFRAS, ¿CLARAS?

Pese a que la Secretaría de Salud de Chiapas segura que esta entidad ya dejó los primeros puestos de muerte materna, el Observatorio de Mortalidad Materna en México advierte que los estados con más defunciones maternas son: EdoMex. (30), Chihuahua (18), Veracruz (17), y con 15 casos cada uno en Guerrero, Chiapas y Guanajuato. En conjunto, manifiesta, suman el 42.1% de las defunciones registradas a nivel nacional.

Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (17.6%); hemorragia obstétrica (14.6%) y covid-19 con virus identificado (9.2%), son las principales causas de esos decesos, ataja el reporte, cuya última actualización se registró el pasado 1 de junio.





