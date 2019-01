Cierran 40 gasolineras Seven en Reynosa por problemas fiscales

ARNOLDO GARCÍA/ CORRESPONSAL 07/01/2019 03:36 p.m.

Cd. Victoria, Tam.- Por vender combustible robado Petróleos Mexicanos (Pemex) inició la cancelación de contratos en Reynosa y otras ciudades de la frontera de Tamaulipas.

Rigoberto Ramos Ordoñez, dirigente de los concesionarios de Pemex, indicó que en Matamoros, Río Bravo y Reynosa inició la cancelación de contratos a particulares para vender gasolina de la empresa paraestatal ya que comercializaban gasolina robada de ductos de Pemex o bien pipas hurtadas.

Por otra parte, dio a conocer que 40 estaciones de servicio de la franquicia Super7 cerraron por un tema meramente fiscal al existir un diferencial entre el IVA que Pemex les cobra a los concesionarios del 16 por ciento, contra el 8 por ciento que se debe cobrar al consumidor.

En ese sentido, explicó:

"Al cliente ya se le está aplicando el descuento del 8%, nosotros al facturar le tendremos que dar cuentas a Hacienda en el corto plazo donde vamos a entrar nuevamente al 8% cuando Hacienda actualice su plataforma. ¿qué está pasando hoy por hoy? que la competencia en este caso el presidente decide esperarse y no vender a la ciudadanía su producto porque ellos no tienen la manera o no quieren facturar al 8%".

Comentó que el problema estriba en que a empresa paraestatal no ha actualizado su plataforma. Es un problema similar al que se registró a inicios del 2017.

Además del cierre de las gasolineras de la franquicia Seven se tiene la cancelación de contratos que ha hecho Petróleos a otros particulares por vender combustible.

En ese sentido, señaló que los concesionarios son también víctimas de la delincuencia organizada y esta les obliga a que les compren su combustible robado pues carecen de seguridad.

Insistió en que la empresa paraestatal debe hacer consideraciones en ese sentido pues no es una maniobra que así lo quieran los concesionarios.

