Cierra El Mundo de Tehuacán; se queda con edición electrónica

Este viernes 1 de noviembre salió la última edición impresa del periódico El Mundo de Tehuacán, que durante 36 años mantuvo su presencia en ese municipio de Puebla, y sólo mantendrá su edición digital.

Sociedad Editora Arróniz, casa fundada en 1960 y propietaria de El Mundo de Tehuacán, cerró el pasado 16 de octubre El Mundo de Tecamachalco; hasta ayer era el grupo informativo con mayor difusión e influencia en la región central de Veracruz y el sur de Puebla con presencia también en los municipios veracruzanos de Córdoba, Orizaba y Huatusco.

Lo que más lamentamos, agregan sus editores en el mensaje de despedida, es que Tehuacán y la región pierden "un vigilante más de los temas que le preocupan, un solicitante de seguridad, de atención para los grupos desprotegidos, un denunciante de las políticas mezquinas, ambiciosas y egoístas; de las irresponsabilidades en salud pública, de la indignación, pero también de las historias de las personas que luchan, que se esfuerzan, las que merecen ser contadas. Se queda un espacio de silencio".

Aquí el editorial completo:

Hay quienes afirman que el periodismo se muere... y hay cierta razón en ello. No son tiempo fáciles, pero tal vez no haya una época ´sencilla´ en la historia. Sin embargo hoy el periodismo no sólo se ve aquejado por la falta de interés frente al dato fácil y rápido, pero poco preciso de fuentes poco comprometidas, que abunda en las redes sociales; hoy son pocos los que valoran el informe verídico, respaldado y bien investigado, frente al chisme y la especulación.

Sin embargo también está, como enemigo del periodismo, la delincuencia, el crimen organizado y el creciente desinterés por la palabra escrita.

Hoy es un día triste, El Mundo de Tehuacán cierra su edición impresa luego de 36 años de formar parte de la vida de los Tehuacaneros.

Las razones son en parte las arriba mencionadas, así como una recesión tanto en medios impresos a nivel mundial, como lo que se vive en materia económica en el país. Son tiempos difíciles para la industria y el periodismo.

Lamentamos lo que se deja atrás...valiosos compañeros, alguno de los cuales caminaron la mayor parte de su vida profesional con nosotros, comprometidos anunciantes que también tienen que sortear su día a día y fieles lectores de todos los estratos, porque nos eligieron como la forma de enterarse de lo que acontecía en su entorno.

Pero lo que más lamentamos es que Tehuacán y la región pierde un vigilante más de los temas que le preocupan, un solicitante de seguridad, de atención para los grupos desprotegidos, un denunciante de las políticas mezquinas, ambiciosas y egoístas; de las irresponsabilidades en salud pública, de la indignación, pero también de las historias de las personas que luchan, que se esfuerzan, las que merecen ser contadas. Se queda un espacio de silencio.

Nuestra edición digital se mantendrá y seguiremos creciendo en ese nuevo territorio virtual con la misma disciplina y compromiso con la veracidad; debemos agradecer que ahí no empezamos de cero, ya hay camino recorrido y el futuro se muestra prometedor.

Por lo pronto gracias Tehuacán por la historia, por todo lo vivido.

Hasta siempre.