CIDHMX acusa abuso sexual de Debanhi; rechazan causa de muerte oficial

El representante de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDHMX), Omar Taméz señaló que Debanhi fue abusada sexualmente, por lo que se pedirá un segundo peritaje para confirmar estas declaraciones.

En entrevista con medios, Taméz indicó que el cuerpo de la joven de 18 años tiene más golpes en el cuerpo, no solo en la cabeza; acusó que debido a presuntas inconsistencias en la causa de la muerte, la familia pidió la intervención de la organización civil.

Conviene destacar que la CIDHMX es una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los Derechos Humanos, y no debe confundirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyas siglas son CIDH, institución que aclaró no haber emitido señalamientos en el caso Debanhi, aunque instó a llevar a cabo una investigación "pronta, seria, y con enfoque de género".

Ante información en medios de comunicación en #México, #CIDH informa que no realizó declaración alguna sobre el asesinato de la joven #DebanhiEscobar. Al tiempo que, lamenta la muerte de Debanhi, insta a investigar de forma pronta, seria, y con enfoque de género.#DerechosHumanos — CIDH - IACHR (@CIDH) April 23, 2022

Hasta ahora, la Fiscalía de Nuevo León no había informado que Debanhi fue víctima de abuso sexual.

"Sí hay abuso sexual, es algo delicado, pero como les comento eso lo vamos a dar por cierto en el segundo peritaje, el cadáver se le va a dejar descansar en paz, ya no puede presentar más pruebas".

Taméz indicó que cuentan con suficientes datos para solicitar un nuevo peritaje, por lo que el cuerpo de la joven será sepultado este sábado en el municipio de Galeana como se tiene planeado.

"Si la autoridad competente requiere una exhumación la familia está dispuesta a hacer lo que sea necesario", dijo la CIDH.

La noche del viernes, las autoridades neoleonenses informaron que Debanhi murió por una contusión profunda de cráneo; sin embargo, el periódico Reforma apuntó que la Fiscalía reportó que la joven ya había muerto cuando "cayó" en la cisterna en donde fue encontrada.

El cuerpo fue rescatado de una cisterna de cuatro metros de profundidad durante la madrugada del viernes; fueron empleados del hotel Nueva Castilla quienes dieron aviso de un olor putrefacto en la zona.

El lugar fue cateado anteriormente por las autoridades en al menos cuatro ocasiones y no encontraron indicios del paradero de Debanhi.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SE DESLINDA DE LA CIDHMX

La Comisión Estatal de Derechos Humanos aclaró que no guarda relación con la asociación civil llamada Comisión Internacional de Derechos Humanos México, ni con el señor Omar Tamez, quien asegura ser Comisionado Federal, por lo que se deslinda de toda acción realizada por esta organización.

Támez informó que hubo abuso sexual en el caso de Debahni, y que habrá un segundo peritaje.

A través de un comunicado, aclara también que asociaciones como ésta carecen de facultades de investigación, por lo que alerta a la población en general de cobros indebidos por los servicios presuntamente prestados, y rechaza que se lucre con el sufrimiento ajeno en situaciones tan delicadas como la desaparición de personas.

La CEDHNL lamentó "los trágicos acontecimientos recientes en Nuevo León, por lo que hace un llamado a las instituciones públicas a trabajar en conjunto, en favor de la seguridad de las familias de la entidad.

Este organismo público autónomo refrenda su compromiso en brindar, de manera gratuita y expedita, el acompañamiento jurídico, médico y psicológico a las y los familiares de todas las personas víctimas de desaparición, así como la disposición de solicitar apoyo a otros organismos públicos de derechos humanos en México para la búsqueda de personas desaparecidas, en caso de que así lo requieran.

Además, la CEDHN, señala y hace del conocimiento público también que está en colaboración con los diferentes colectivos de búsqueda de personas en el estado y con dependencias y organismos de los tres niveles de gobierno, a fin de garantizar el derecho a la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

En relación con los recientes casos de María Fernanda y Debanhi Susana, la CEDHNL ha abierto quejas de oficio para investigar la actuación de los servidores públicos que intervinieron en la búsqueda y/o localización de las víctimas, con la finalidad de aclarar si hubo alguna omisión en los protocolos aplicados.