Choques en protestas por Giovanni; Alfaro acusa a AMLO y éste responde

La jornada de protestas en Guadalajara por la muerte de Giovanni con autos incendiados y choques con la policía, se vio salpicada por la imagen de un sujeto prendiendo fuego por la espalda a un policía y por la acusación del gobernador Enrique Alfaro en contra de Andrés Manuel López Obrador y de Morena de estar detrás de las movilizaciones.

???? Prenden fuego a policía durante las protestas en Guadalajara, Jalisco. pic.twitter.com/GeP3bOCH3d — CRÓNICA POLICÍACA (@NR_Mexico) June 5, 2020

La muerte de Giovanni, un joven de 30 años, en el municipio de Ixtlahuacán de Los Membrillos, desató una serie de protestas y disturbios en la capital del estado, Guadalajara por parte de la población que exigía justicia. Mientras que las autoridades aseguraban que se está haciendo todo lo posible y avanzando de manera "rápida" para hacerle justicia.

El gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, señaló en un video difundido en redes sociales que intereses construidos desde la Ciudad de México estuvieron detrás de las provocaciones que derivaron en los actos de violencia y le exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que le diga a su gente y a su partido que "ojalá estén midiendo lo que hacen el daño que le hacen al país con este ambiente de confrontación son ellos los que han creado lo que estamos viviendo"

En su mensaje, advirtió que "detrás de esta historia hay muchas mentiras que irán cayendo poco a poco y quedando en evidencia poco a poco".

Este es un mensaje para el pueblo de Jalisco: pic.twitter.com/cm2kG4HO8f — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 5, 2020

Detienen a manifestantes violentos

El gobernador reportó en su cuenta de Twitter que ya tienen a los primeros detenidos y han decidido tomar el control de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el gobernador Alfaro destacó que en las protestas hubo personas de la Ciudad de México, Michoacán, Yucatán y algunas personas tienen hasta antecedentes penales.

El mandatario dijo que espera que el presidente no se deje engañar por la gente que lo rodea y por su partido, hay gente con otros intereses.

Informó que ya hay órdenes de aprehensión contra los policías que participaron en la muerte de Giovanni López. Aseguró que los hechos de ayer fueron una provocación contra su gobierno.

Tenemos ya a los primeros detenidos y hemos decidido tomar el control de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. Como les di mi palabra, la muerte de Giovanni no quedará impune.



Atentos, a las 9 a. m. daremos más información. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 5, 2020

Hay intereses construidos desde los sótanos del poder: Alfaro

"Hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la CDMX desde los sótanos del poder que lo que buscan es dañar a Jalisco, no a su gobierno necesariamente, dañar a nuestro estado", dijo.

Resaltó que lo que sucedió en Guadalajara, a una legítima protesta se llevó a otro terreno, niveles de violencia que no habíamos visto. Es algo muy distinto a una manifestación legítima y una causa justa.

"Había 150 personas que marchaban hacia el Centro, cuando llegaron aparecieron grupos de personas que no son de Guadalajara".

Alfaro indicó que había seis policías heridos y uno quemado, 22 detenidos, entre ellos dos mujeres y tres patrullas incendiadas.

SIGUE AQUÍ TODA LA COBERTURA DE CORONAVIRUS EN MÉXICO

La tarde de este jueves, cientos de personas protestaron en calles de Guadalajara para exigir justicia. Al llegar al centro de la ciudad, se desató la furia de ciudadanos. Un grupo de jóvenes dañaron el Palacio de Gobierno de Jalisco, dañaron mobiliario e hicieron pintas, además, quemaron camionetas de la Policía estatal y a un oficial también le prendieron fuego.

El contingente marchó desde el Parque Revolución, también conocido como Parque Rojo, por Avenida Juárez hacia Palacio de Gobierno.

?? Manifestantes incendian dos patrullas de la policía del Estado de Jalisco durante la marcha de protesta por el asesinato de Giovanni López en Guadalajara. ????#México #Guadalajara #JusticiaParaGiovanni #Protestas #Violencia #JusticiaParaGiovani pic.twitter.com/B6hfcJNCxO — Blog del Regio (@BlogDelRegio) June 4, 2020





"Vivo se lo llevaron y muerto lo regresaron", y "Alfaro ratero, asesino del pueblo", son algunas de las consignas que exclaman.

La manifestación por la exigencia de #JusticiaParaGiovanni, terminó en confrontación.



Patrullas incendiadas, amenazas de repeler con gas lacrimógeno; así la tensa situación en el centro de Guadalajara. pic.twitter.com/LqUXxOp3KU — ZonaDocs (@ZonaDocs) June 4, 2020

A través de un comunicado, el Gobierno de Guadalajara informó que hasta el momento se contabilizan 26 personas detenidas (24 hombres y dos mujeres) durante la comisión de actos de vandalismo y agresión a elementos policiales, quienes fueron consignadas ante la Fiscalía estatal, aunque el presidente municipal Ismael del Toro Castro, junto con personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, supervisan y brindan el acompañamiento en el proceso.

Aunque también condenaron los hechos de que a un oficial le prendieran fuego durante la protesta.

AMLO le responde a Alfaro

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al gobernador Alfaro que si tiene pruebas que las dé a conocer, "el que acusa tiene que probar", dijo. "No soy hipócrita porque no soy conservador, no tiro la piedra y escondo la mano", así se deslindó el mandatario de los hechos de Jalisco.

En su conferencia mañanera de este viernes, desde su natal Tabasco, López Obrador aceptó que tiene diferencias políticas e ideológicas con el gobernador jalisciense, pero aseguró que actúa con responsabilidad y no se inmiscuye en cuestiones partidistas. "No soy jefe de grupo, jefe de partido, represento al Estado mexicano, no tengo ningún propósito de afectar a autoridades locales", lanzó.

El presidente lamentó la muerte de Giovanni y las protestas generadas. Destacó que está a favor de resolver problemas mediante el diálogo y no mediante el uso de la fuerza, estoy a favor de la no violencia, no debe haber actos autoritarios, nada por la fuerza, decía el presidente Juárez, todo por la razón y el derecho.

Recordó que no se consideraron prohibiciones ni toques de queda para enfrentar la pandemia del coronavirus covid-19 y todo lo han hecho por el convencimiento a la población.

Agregó que corresponde a la autoridad local abrir una investigación y consideró que también a la CNDH, sólo si decide la FGR que hay elementos para intervenir en el caso. Pero dejó claro que su gobierno no intervendrá.

"No vamos a dar motivo a que se esté especulando de que tenemos interés en perjudicar al gobierno de Jalisco, no vamos a caer en ese juego, por eso nos hacemos a un lado, para que haya pleito se necesitan dos y nosotros no queremos pleitos. Somos respetuosos de la soberanía de los gobiernos estatales, no tenemos interés en pelearnos con ningún gobernador, tenemos interés en enfrentar los principales problemas del país", dijo.

Le dice el presidente a Alfaro que no se retracte

Luego de que en entrevistas matutinas Alfaro matizara su reclamo hacia dirigentes de Morena, el presidente López Obrador le pidió que no se retracte de sus dichos y reiteró que él no tuvo nada que ver con las protestas violentas registradas en Jalisco. Agregó que no debió señalarlo, si no a los dirigentes de Morena si tiene pruebas.

"Debió cuidar sus palabras porque es autoridad, no tenía porque señalarme, inmiscuirme, debemos evitar la politiquería, hay que actuar todos de manera responsable", expuso.

#EnLaMañanera En respuesta a las acusaciones del gobernador de Jalisco @lopezobrador_ replicó "Que no se retracte, ayer se refirió a mí, claro que no tengo nada que ver, no debió señalarme, debió señalar, si tiene las pruebas, a los dirigentes de Morena" pic.twitter.com/tKQuWJubMw — La Silla Rota (@lasillarota) June 5, 2020

Por otra parte, llamó a los ciudadanos, a los jóvenes, a los ofendidos, a los agraviados, a actuar por la vía pacífica, porque no hay que optar por la vía de la violencia. Dijo que se pueden realizar grandes manifestaciones, pero con sana distancia.

Recordó que durante muchos años como opositores luchó y su movimiento no rompió ni un vidrio, un buen dirigente no tiene derecho en poner en riesgo la vida de los demás, sí se puede protestar si se hace de manera pacífica, con la no violencia. Pidió no caer en provocaciones porque en todo movimiento siempre hay provocadores, esos los seguimos padeciendo, evitar la confrontación, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, tiene que actuarse de manera pacífica siempre.

De no traer cubrebocas a la muerte

La familia fue quien denunció la arbitrariedad y uso desmedida de la fuerza por parte de la policía municipal cuando, según cuentan, caminaba Giovanni con su hermano Christian y su tía por la calle cuando fueron detenidos aparentemente por no usar el cubrebocas. Cosa que desmintió este miércoles la Fiscalía General del Estado.

En una rueda de prensa que ofreció el titular de la dependencia, Octavio Solis, junto con el coordinador del gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, informaron que la detención del joven había sido por una "falta administrativa" según lo que decía el comunicado del Ayuntamiento.

Supuestamente, el joven se había mostrado agresivo contra los elementos de seguridad "bajo efecto de algunas sustancias", señala el informe que presentó la FGE.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 4 de mayo del año en curso.

Tras las agresiones que fueron puestas en evidencia a través de un video que tomó la familia de Giovanni, el joven fue detenido e ingresado a las celdas de la cárcel municipal de Ixtlahuacán de Los Membrillos alrededor de las 22 horas, donde pasó toda la noche y posteriormente fue extraído de las celdas para ser llevado al área de atención médica, falleciendo en el trayecto.

Las autoridades no dieron detalles sobre lo que sucedió en las celdas durante las horas que el joven estuvo ahí, y aunque los funcionarios fueron cuestionados por los periodistas en la rueda de prensa sobre las grabaciones que registran las cámaras dentro de las celdas, no hubo una respuesta que esclareciera lo sucedió.

Sin embargo, se empeñaron en aclarar que tras la necropsia realizada y que se integra en la Carpeta de Investigación, el cuerpo de Giovanni no tenía ninguna lesión de arma de fuego, como asegura la familia.

"No hubo lesiones por arma de fuego como equivocadamente se ha señalado en algunos medios de comunicación y redes sociales. Todas (las lesiones) fueron por objetos contundentes. Es decir, golpes", señaló el Macedonio Tamez.

Las acusaciones contra el municipio

El fiscal del estado hizo hincapié en varias ocasiones en que todo lo sucedido ocurrió en el ámbito municipal, sin ninguna intervención de las autoridades estatales. "Todo fue bajo la responsabilidad exclusiva de funcionarios municipales", dijo, y aseguró, que desde ese día, desde el 5 de mayo, la Fiscalía se encuentra investigando los hechos.

Derivado de la Carpeta de Investigación abierta por la Fiscalía, el titular de la dependencia dio a conocer que el alcalde, Eduardo Cervantes Aguilar, ha sido emplazado para comparecer el día de mañana ante las instalaciones de la Fiscalía a efecto de declarar en relación con los hechos.

Eduardo Cervantes Aguilar

Pero esta no es la primera vez que el municipio tiene acusaciones en su contra por abuso de autoridad por parte de policías.

El fiscal dio a conocer que el próximo lunes el alcalde también tendrá que comparecer por otros hechos imputables al Ayuntamiento, que no tiene nada que ver con el caso de Giovanni, pero que también se trata de "abusos policiacos", señaló.

Aunque el alcalde ha dicho en declaraciones con medios locales que desconoce a ciencia cierta lo que ocurrió en el caso de Giovanni, dijo que de manera extraoficial supo que el joven había tenido problemas con la gente de la Guardia Nacional a quien andaba retando a golpes.

"Lo que por alguna ocasión, ya que investigando de manera extraoficial fue que había tenido problemas con la gente de la Guardia Nacional, que los andaba retando a golpes, pero es de manera extraoficial, no sé nada más", dijo el alcalde.

Y se deslindo diciendo que saber las causas del fallecimeinto del joven no es su trabajo, pese a que la comisaria municipal también está a cargo del ayuntamiento, y añadió que "si hay algún detenido por alguna falta administrativa no me informan de eso", sino únicamente cuando son temas "de trascendencia", según publicó El Informador.

Cervantes Aguilar señaló que una vez que tuvo conocimiento de la muerte del joven dio aviso al Ministerio Público de la Fiscalía Estatal para que se hiciera cargo de las averiguaciones correspondientes, dependencia que, dijo, le solicitó ningún elemento fuera despedido para poder indagar en el caso, sin embargo, además de ello no se inició una investigación adicional dentro de la corporación desde lo municipal.

Por su parte, el fiscal del Estado desmintió estas declaraciones del alcalde, pues la Fiscalía no tienen ninguna autoridad para solicitar la separación del cargo de los oficiales, señaló Octavio Solis.

A través de un comunicado, el alcalde se deslindó de que hubiera ofrecido 200 mil pesos a cambio de que no se revelara un video de la detención, o bien las supuestas amenazas hechas por parte de él, como lo dijo la familia de Giovanni.

Comunicado Oficial pic.twitter.com/2EV2a4SBFQ — Eduardo Cervantes Aguilar Oficial (@Eduardo74416222) June 4, 2020

Todos prometen justicia

Ante la divulgación del video, las declaraciones del presidente municipal y la furia que se desató en redes sociales que pidieron justicia por Giovanni, las autoridades de distintos niveles de gobierno y distintas dependencias, han asegurado que se trabaja para hacer justicia por el joven asesinado de 30 años.

Ayer por la noche, el presidente municipal señaló que "en mi gobierno municipal no toleramos la brutalidad policial, abuso de autoridad, y mucho menos violaciones graves a derechos humanos", como es la privación de la vida".

La FGE también refrendó su compromiso durante la conferencia y dijo llegarán hasta las ultimas consecuencias en la investigación de estos lamentables hechos, asegurando que la carpeta va "muy adelantada".

El gobernador Enrique Alfaro, por su parte, señaló en su cuenta de Facebook que lo que pasó en Ixtlahuacán de los Membrillos es una atrocidad, producto de la actuación de la autoridad municipal. Y aclaró que no hubo ninguna participación de policías estatales en estos hechos.

"Se está terminando las investigaciones para saber qué fue realmente lo que sucedió y tendrá resultados en las próximas horas. Pero quiero dejar claro que vamos con todo el peso de la ley contra quien resulte responsable para que este no sea un caso más de impunidad", escribió.

Y dijo que en Jalisco no se permitirán abusos de autoridad y mucho menos que se violenten los derechos humanos de las personas. Y escribió que aunque nada aliviará la pérdida de Giovanni López ni el dolor de su familia. "Sepan que no están solos y que no vamos a parar hasta que se haga justicia".

Sin duda, la responsabilidad de gobernar es una de las tareas más difíciles, complejas y desgastantes. Mientras el... Publicado por Enrique Alfaro Ramírez en Jueves, 4 de junio de 2020

También la Secretaria de Gobierno, Olga Sanchez Cordero, se sumó al llamado de #JusticiaParaGiovanni. Y, a través de su cuenta de Twitter, informói que se está en contacto con las autoridades estatales para exhortarlas a que den respuesta inmediata a la familia y a la sociedad.

Como secretaria de Gobernación me sumo al llamado #JusticiaParaGiovanni.

Estamos en contacto con las autoridades estatales y las exhortamos a que la familia y la sociedad tengan una respuesta inmediata. https://t.co/rFONBPrFw4 — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) June 5, 2020

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell también expresó sus condolencias a la familia de Giovanni y reiteró "no estar a favor de militalizar la salud pública".

Expresamos nuestras condolencias a la familia de Giovanni López. No estamos a favor de militarizar la salud pública. Las disposiciones de seguridad sanitaria para el control de la epidemia no están dirigidas a las personas, sino a sus contextos. pic.twitter.com/d6pjxDFP62 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) June 5, 2020

Del Toro pide justicia por Giovanni

El director de cine, Guillermo del Toro, expresó este jueves en redes sociales su rechazo por el fallecimiento del joven Giovanni López

"A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido -la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica", escribió el director en su cuenta de Twitter.

En la publicación, al doblemente ganador del Óscar hizo un llamado a la Fiscalía del Estado de Jalisco, al gobernador Enrique Alfaro, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la República para mostrar su descontento ante la situación.