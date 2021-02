Chocan versiones sobre presunta colusión de policías de Morelos con crimen organizado

Autoridades estatales denunciaron que policías municipales del oriente de Morelos y mandos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) son investigados por presunto abuso de autoridad y negaron que exista evidencia de algún secuestro cometido en Cuautla el pasado sábado.

En una conferencia de prensa, realizada en C5, integrantes de la Mesa de Seguridad presentaron un informe sobre lo ocurrido en la colonia Iztaccihuatl, situada en el municipio de Cuautla, a lo que llamaron “verdad histórica” que derivó de una primera investigación minuciosa.

Pablo Ojeda, secretario de gobierno, dio lectura al documento que acogió dos versiones: la presentada ante medios de comunicación, por Isael Nieto Pliego, director de Seguridad Pública de Cuautla y la obtenida de por la CES.

La versión del director de Seguridad Pública

La primera versión -ofrecida públicamente por Nieto- en la que refiere que la policía de Cuautla inició un operativo ante el reporte de detonaciones de armas de fuego en las inmediaciones al resiento ferial, derivado de ello detectaron a una persona que aseguró ser víctima de secuestro y llevándolos al inmueble donde los tenían retenidos (un lote de autos) donde lograron detener a una persona con arma de fuego y tras un rastreo a más personas, mismas que habrían sido liberadas por órdenes de Raúl Gómez, director de Inteligencia y Ángel Landa (ubicado como El Piloto), director de proximidad social, ambos de CES.

La versión de los policías de la Comisión Estatal de seguridad

La segunda versión- revelada en el informe- apunta a que personas provenientes del Estado de México acudieron al lote de autos para reclamar una venta fraudulenta (de un auto) y se enfrascaron en una discusión que derivó en riña con personal del establecimiento y vecinos del lugar que superaron en número a los mexiquenses; tras ser brutalmente golpeados fueron entregados a los policías. Posteriormente, los uniformados irrumpen el inmueble de manera violenta.

“No se trató de un secuestro o privación de la libertad si no de una confrontación entre particulares que derivó en hechos violentos y deficiente procedimientos policiales que ya han sido denunciados”, destacó Pablo Ojeda.

Indicó que con la bitácora policiaca, registrada por las radio operadoras, se pudo detectar variaciones en la versión que ofreció Nieto Pliego “al no considerar como víctimas a los detenidos y existe variación de información que busca ocultar la forma en la que irrumpen el inmueble”.

Con lo cual se ubicó la posible comisión de los siguientes delitos:

- Allanamiento a una propiedad privada, sin orden de cateo, ni justificación legal para el ingreso al inmueble-

-El supuesto hurgamiento de 700 mil pesos que estaban en diferentes viviendas, daños en los medios de acceso (puertas) e inmobiliario.

-Detención de dos personas sin encontrarse, den la hipótesis de flagrancia, plasmada en la Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código.

-Violaciones al debido proceso, al protocolo de primer respondiente y protocolo de la cadena de custodia

Iniciarán tres investigaciones

La ordenada al interior de la CES, la iniciada por la Fiscalía General Estatal (FGE) por las denuncias presentadas por el propietario del inmueble -y está en espera de más información que detecte la CES- y la que realiza la Fiscalía General de la Republica por el tema de armas de fuego.

En tanto, Gamaliel González Ravelo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuautla, Isael Nieto Pliego, director de Seguridad Pública de Cuautla, y Ángel Landa (ubicado como El Piloto), director de proximidad social, ambos de CES), están separados del cargo, detalló José Antonio Ortiz Guaneros.

Y a pregunta expresa de reporteros, negó que haya existido participación de elementos de la Guardia Nacional, a pesar de que existen videos de medios de comunicación de la región donde se documentó la presencia de esa corporación.

Uriel Carmona, fiscal estatal, informó que también se estarán investigando a las personas involucradas con la riña, tanto los dueños del lote, como a las personas que provienen de Estado de México.

“El dueño del inmueble tendrá que probar si existía el dinero y de dónde provenía, de detectarse alguna irregularidad se dará vista a las autoridades federales por posesión ilícita”, añadió.

Policías del CES coludidos con el crimen organizado

Sobre los 180 policías de la CES que el gobernador Cuauhtémoc Blanco aseguró trabajan para el crimen organizado, el titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, admitió que los tienen detectados pero no los pueden sacar de las filas porque no tienen evidencias fehacientes y porque la mayoría se amparó por no pasar los exámenes de control y confianza.

“Hay indicios que tenemos de que varios elementos de la policía, tanto municipal como estatal, han estado dando protección a grupos delictivos”, destacó.

Ortiz Guaneros, agregó que hasta ahora “sin tener fehacientes que nos permita para ponerlos a disposición de las autoridades competente es un trabajo de investigación que le entregue al gobernador”.

Añadió que a pesar de no tener nada en concreto, decidió informar al mandatario porque el número de policías que no realizan su trabajo con compromiso obliga a ampliar la plantilla de policías en la CES.

“Y le dije mi preocupación de incrementar la plantilla, dada la cantidad de policías que yo estoy ubicando que están involucrados en actividades de protección a la delincuencia, es necesario aumentar la matrícula de la academia”, expresó.

También subrayó, que de los 180 policías ubicados como no confiables, la mayoría no ha aprobado los exámenes de control y confianza.

“Necesitamos ir renovando, hay policías de bastantes años que no necesariamente hacen sus trabajo y algunos de la mayoría de esos 180 no han pasado sus exámenes de control y confianza”, mencionó.

El titular de la CES, se sinceró y detalló que esos policías “no se han ido de baja porque se ampararon, están amparados, tenemos que respetar el amparo que le da la Ley”.

Al cuestionarle directamente si dentro de los 180 elementos están los involucrados en el escándalo de Cuautla, respondió:

“No podría contestar si están en la lista de los 180, no o quiero acusar a nadie sin la debida justificación”, finalizó.