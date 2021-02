Chocan gobierno y universidades de Puebla por nueva Ley de Educación

Puebla, Puebla (La Silla Rota).- El 15 de mayo, Día del Maestro, el Congreso del Estado aprobó una nueva Ley de Educación propuesta por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, en la que se plantean mayores atribuciones para el Poder Ejecutivo sobre la educación y control de las escuelas privadas en Puebla.

También lee: Puebla tendrá su propio semáforo covid

La nueva ley regula la actividad de las 3 mil 426 escuelas privadas de educación básica, media superior y superior que tiene registradas la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como de las 11 mil 957 instituciones educativas que asentadas en el estado.

"Puebla ya cambió y las universidades no recibirán canonjías como en los gobiernos pasados", dijo este lunes el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, en respuesta a la inconformidad mostrada por los rectores de las universidades privadas; destacó que con la nueva Ley de Educación las instituciones educativas ya no podrán abusar de los estudiantes.

Agregó que se trata de una armonización con la Ley General de Educación y contempla las mismas directrices legales federales, como la que establece que los bienes muebles e inmuebles de las instituciones educativas forman parte del Sistema Educativo Estatal, “busca que los bienes sirvan para los fines a los que fueron destinados, y no significa que pasarán a ser propiedad del Estado”.

Sin embargo, el Consorcio Universitario, conformado por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Universidad de las Américas, la Universidad Madero, la Universidad Iberoamericana y la Anáhuac y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, señaló en un comunicado que la nueva legislación “presenta disposiciones de carácter general que no reconocen a los particulares ningún derecho, excepto impartir educación en sus diversos tipos y modalidades. Algunas de las obligaciones resultan excesivas, como que: los colores que se utilicen en los inmuebles destinados al servicio público educativo serán de color neutro”.

Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas de Puebla, dijo que la ley tiene un espíritu injerencista: “hay disposiciones que no tienen sentido; lo que estamos viendo en Puebla es una reacción muy fuerte del sector educativo privado y de los padres de familia”.

Agregó en una entrevista radiofónica que “es importante corregir el riesgo que haya de una mala interpretación de la ley. Es necesario que el gobernador modifique el artículo y deje en claro que no existirá ninguna una expropiación (…) Este problema podría solucionarse con un diálogo; pero, al parecer, lo quieren convertir en un pleito que terminará en los juzgados y que llevará a polarizar aún más el país”.

El rector de la Universidad Anáhuac, José Mata Temoltzin, precisó que el problema de la Ley de Educación es que quedó redactada de una manera muy ambigua; consideró que se hizo una reforma que echó para atrás los acuerdos realizados en el pacto por México.

La reforma no está bien redactada, deja muchas interrogantes en cuanto a la forma y contenido; los diputados al aprobarla echaron atrás la que se había realizado en el Pacto por México, dijo José Mata Temoltzin, rector de la Universidad Anáhuac.

Barbosa respondió que el Consorcio Universitario crea una cortina de humo y juega con la vieja moral del conservadurismo de la derecha, de la mentira, del engaño y de la simulación, porque “el origen real de su molestia es que ya no podrán abusar de los alumnos, pues se les impide que les retengan los documentos a los estudiantes.”

Tenemos “una ley de avanzada, que no daña a los impartidores de la educación y sí mejora la forma como se hace llegar toda la educación a los estudiantes; el gobierno será respetuoso de la autonomía universitaria, de los programas privados. Mi gobierno no tiene la visión de meterse en los criterios educativos; sólo cuando no se ajusten a la Constitución tendremos una opinión al respecto”, dijo el lunes 18 de mayo.

Lo que dice la Ley

La ley aprobada con 32 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones, contempla 155 artículos y establece que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares pasan a ser parte del sistema educativo estatal, que escuelas y colegios particulares deberán tener colores neutros y no llevar el nombre de algún funcionario público en el desempeño de su cargo; establece también que las instituciones de educación superior colaborarán para los procesos de fiscalización.

El artículo 105 establece que los bienes, muebles e inmuebles de las instituciones particulares pasarán a ser parte del Sistema Educativo Estatal; el 121 señala que las escuelas “colaborarán (…) con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se le destinen”; el 117 obliga a los directivos de las escuelas privadas a rendir un informe sobre sus actividades, así como a rendir cuentas; y el artículo 82 prohíbe la venta de comida chatarra. En el artículo 147 se establece que las escuelas particulares están obligadas a utilizar los libros de texto que la federación autorice para la educación primaria y secundaria.

El incumplimiento de la nueva ley contempla desde la revocación o retiro del Registro de Validez Oficial hasta multas que van de los 8 mil 688 pesos hasta el millón 303 mil 200 o algunas muy específicas como 400 mil pesos por actos de arbitrariedad entre los que contempla la retención de documentos o sanciones de hasta 608 mil 160 pesos a planteles que difundan información privada, que se opongan a ser auditadas o condicionen la entrega de documentos por la falta de pago.

La diputada priista Rocío García Olmedo dijo durante la sesión de los diputados que “tuvimos un año para hacerlo y no lo trabajamos. Esa premura es la que trae como consecuencia esas lagunas o falta de certeza jurídica que pueden resolverse ahorita”.

Javier Casique, también priista, declaró que “podemos tener una mejor ley que regule al sistema educativo estatal en todos los aspectos. No podemos permitir que existan vacíos legales”.

Nora Merino Escamilla, de Morena, defendió la ley al señalar que el estado no regulará los colores ni los nombres de escuelas particulares, sino de las públicas, porque “existe una institución que se llama como la mamá del exgobernador Mario Marín Torres, ¿en qué momento o por qué tuvo que tener una escuela el nombre de su madre?”.

La legisladora panista Mónica Rodríguez Della Vecchia dijo que “esta ley aprobada por Morena pretende tomar el control de los planes de estudio de las universidades y colegios privados. Además la autoridad pueda retirarles en cualquier momento las licencias para impartir clase (RVOE). Esto viola la certeza jurídica.”

El único que votó en abstención, José Juan Espinosa Torres, del Partido del Trabajo y exaliado del gobernador Barbosa Huerta, señaló que se trata de una venganza por la marcha de estudiantes y rectores el 5 de marzo pasado.

El diputado de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, dijo durante la sesión que “en estos momentos que votamos la Ley de Educación de Puebla presionan a los diputados de nuestra coalición en el Congreso mediante bombardeo de mensajes de WhatsApp de números de Francia y otros lugares del mundo. La corrupción en la educación está sintiendo pasos.”

La pugna entre el gobierno del estado y el Consorcio Universitario por la ley propuesta por Barbosa Huerta y aprobada en el Congreso, llevó a que este lunes el senador Ricardo Monreal Ávila advirtiera en videoconferencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la que revise una acción de inconstitucionalidad por la aprobación y si es que existen excesos.

Afirmó en su cuenta de Twitter que “por años la educación pública y la privada se han complementado en la tarea de hacer progresar a México. La importancia de la educación, como bien público superior intangible, es su calidad, no su régimen de propiedad. La instrucción privada debe seguir cumpliendo un fin social.”

(Karla Alva)