Chocan funcionarios de Veracruz, ante ola de inseguridad en la entidad

Veracruz, Ver. La violencia que impera en el estado de Veracruz desde la llegada de Cuitláhuac García Jiménez a la gubernatura (diciembre del 2018) confronta a los integrantes de su gabinete dado que algunos minimizan la crisis, mientras que otros admiten la inseguridad que afecta a los pobladores.

Esta semana, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado fue entrevistado por una estación de radio en Xalapa en la que aseguró que siempre hay inseguridad, pero antes nadie se quejaba.

“Decirle a esa gente que crítica que no hay seguridad en Veracruz, que en lugar de estar criticando se suman, y también decirles que como hace tres años, hace cuatro años, hace dos años no se quejaban de eso de que no había seguridad en Veracruz y ahora si se quejan de que no hay seguridad”.

En contraparte, días después de las declaraciones de su jefe policial, el mismo gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció ante el Senado de la República, durante su comparecencia para solicitar la operación de la Guardia Nacional, que los policías de la entidad no servían para atender la violencia inmediata.

Incluso, el mandatario acusó que los elementos a su cargo se corrompen y parecen de la disciplina que tienen los militares de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El propio mandatario reconoció que en Veracruz operan seis carteles de la droga que superan en fuerza a sus efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Por su parte, Héctor Luis Galindo Delfín, subsecretario de Promoción y Apoyo al Comercio y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) reconoció que la inseguridad ha generado problemas en la clase empresarial.

Sin embargo, dijo que es un flagelo que está en todo el país, pero que en la entidad veracruzana los ha rebasado.

mvf