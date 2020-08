Chocan Barbosa y Federación por feminicidios en Puebla

PUEBLA.- Sólo 5 por ciento de los feminicidios se judicializan en Puebla, informó María Fabiola Alanís Sámano, comisionada de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); en el año se han registrado 38 casos y está resuelto 80 por ciento, reviró el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

También lee: Intenta secuestrar a una menor en Puebla y lo linchan

Durante la primera sesión ordinaria del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres, Alanís Sámano agregó que menos del 1 por ciento de los responsables de feminicidio reciben sentencia condenatoria.

Comisionada, no es cierto que solo hayamos resuelto 5 por ciento. Tenemos 38 feminicidios y se ha resuelto 80 por ciento. Aquí no hay impunidad. Sí hay casos de feminicidios, pero no hay impunidad. Contra cada responsable de una acción violenta en contra de las mujeres hay un presunto responsable en la cárcel

Alanís Sámano agregó que "quisiéramos revisar de manera conjunta, y hacemos un llamado para reforzar la colaboración con el Poder Judicial (...) el mensaje debe ser que vamos a combatir conjuntamente la impunidad".

El gobernador aceptó las mesas "para revisar las carpetas y pido mayor interés de la federación, (porque) a mí Seguridad Pública Nacional no me ayuda en nada, en nada me ayuda y ojalá la federación me ayude con el tema de la seguridad en Puebla [...] ayúdenme más, es lo que deben de hacer".

De acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en Puebla se han registrado 170 feminicidios de 2015 a junio de 2020: 7 de ellos en enero, 10 en febrero, 5 en marzo, 3 en abril, 3 en mayo y 7 en junio.

En julio pasado en el estado hubo tres feminicidios: en San Nicolás de los Ranchos el cadáver de Angie Michelle, de 19 años de edad, fue encontrado el día13 con una herida en el cuello.

Guillermina, una mujer de 31 años de edad que vivía en San Francisco Totimehuacán, en la capital de Puebla, estaba desaparecida desde el día 8; su cuerpo fue encontrado cercenado el 18 de julio. Marisol, de 32 años de edad, fue vista por última vez en su domicilio de la colonia capitalina Granjas Puebla el 9 de julio; su cadáver fue descubierto el día 16.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó al gobierno a instrumentar acciones para atender la violencia feminicida y llamó a las instituciones poblanas a incorporar la perspectiva de género en todo el proceso de investigación.

Las cifras oficiales están muy por debajo, sin embargo, de las que tiene el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), cuyo conteo arroja hasta 70 feminicidios en lo que va del año.

En la sesión ordinaria llevada a cabo este día de forma virtual participaron el fiscal Gilberto Higuera Bernal; el diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla; el titular del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez; la presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF, Rosario Orozco Caballero; así como integrantes del gabinete y presidentes municipales.