Chiapas: regreso a clases entre temor, dudas, contradicciones y "dimes y diretes"

Al presidente (de México, Andrés Manuel López Obrador) le decimos: los maestros de la CNTE no somos irresponsables, no caemos ni configuramos el delito de lesa humanidad, que se configura cuando la autoridad sabe que llevará, a parte de la población, a sitios donde peligra la vida; y presidente, a eso no hay berrinche, recurso, ni distracción, que lo exima de delito alguno