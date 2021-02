Chelsea y Kenia fueron masacradas por la Marina mientras dormían

CD. VICTORIA.- Antes de que amaneciera aquel domingo 25 de marzo de 2018, Chelsea Abril y Kenia Azul, de cinco y tres años de edad, viajaban dormidas en la parte trasera de la camioneta. De entre la oscuridad de la noche primero el ruido de las turbinas, aspas, la luz del reflector y luego la metralla. Kenia y Chelsea fueron masacradas.

En aquel viejo Buick azul americano, Efraín Rojas viajaba con su esposa Nellely Rojas, sus hijas y su sobrina Leslie, quien también falleció, con destino a su casa en la colonia Nuevo Progreso, en Piedras Negras, Coahuila.

Después de haber visitado a los abuelos en Nuevo Laredo, cenar y ver televisión, partieron de regreso a su domicilio, cuando a la altura de la carretera a Piedras Negras y Segundo Anillo Periférico, desde las alturas se hizo el ruido, la luz y los fogonazos de la ametralladora calibre 50 que salían del desde el helicóptero de la Secretaría de Marina-Armada de México.

En el interior del auto quedaron los cuerpos de Nellely Aidé Ruiz Martínez, de 28 años, y de sus hijas Chelsea Abril Rojas Ruiz, de 6 años y Kenia Azul Rojas Ruiz, de 4 años, así como de su esposo, Efraín Rojas Santos, de 25 años.

Leslie, de 12 años, alcanzó a llamar a su madre: “ayúdame mamita, me estoy desangrando, no me quiero morir. Mi tía se está muriendo”.

Del helicóptero descendieron a rapel cuatro marinos. Se había cometido un error en la oscuridad de la noche habían abierto fuego contra una familia.

Se dijo que la familia Roja Ruiz había quedado en medio de un fuego cruzado de un enfrentamiento entre los cárteles que se disputan el control de la plaza de Nuevo Laredo, sin embargo, las investigaciones de la Procuraduría General de la República revelaron que los marinos cometieron un grave error.

Al comprobarse el fatal error, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de Marina, dependencia que tuvo que aceptar sus crímenes, ofreció disculpas públicamente y entregó una indemnización por las niñas muertas.

En vísperas de la celebración del Día del Niño, la comunidad tamaulipeca recuerda a Chelsea y Kenia, cuyos sueños e ilusiones fueron sepultados a consecuencia de la violencia e inseguridad de la región, y por un error de la Marina.

Ahí, también acribillados por la ametralladora calibre .50, quedaron los muñecos de peluche salpicados de la de sangre de Chelsea y Kenia.

Este hecho fue consecuencia de la disputa de la plaza entre el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste. Trascendió que los marinos iban tras varios objetivos del cártel del Noreste, como Juan Gerardo Treviño Chávez, “El Huevo Treviño”, sobrino de Miguel y Omar Treviño Morales, actualmente presos.

