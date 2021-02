Charrez sostiene inocencia; testigos lo ponen contra las cuerdas

Dos motocicletas y un auto los perseguían, al intentar perderlas impactó la camioneta de su jefe. El legislador se fue a su casa mientras un conductor se calcinaba. Los dichos de Charrez, respecto a que él no conducía la Ford Raptor, no se pueden probar. Otro hombre, que supuestamente sacó al legislador del asiento trasero, no se presentó a declarar. La negligencia y omisión para prestar auxilio están acreditadas.

Estas versiones, testimonios y resolutivos son parte del expediente CNHJ-HGO-749/18 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, la cual determinó, por un año, la suspensión de los derechos como militante de Cipriano Charrez Pedraza, diputado federal por el distrito de Ixmiquilpan que enfrenta un proceso por su probable responsabilidad en homicidio culposo, además de ordenar su separación de la bancada legislativa y de estar a un paso del desafuero.

Durante el proceso interno, el partido recabó testimonios de involucrados en el percance vial de la madrugada del 6 de octubre de 2018, en el que un joven de 21 años murió calcinado en un Pointer, sobre la carretera federal México-Laredo, a la altura del libramiento el Cardonal, Colonia El Fitzhi, en Ixmiquilpan, después de que la camioneta de Cipriano lo impactara.

Los testigos

Nahúm Zúñiga Ángeles, por ejemplo, relató que se encontraba en el semáforo donde ocurrió el accidente. La luz, afirmó, estaba en rojo. “De pronto, sintió el impacto de la camioneta que lo lanzó a un poste. La puerta de la camioneta se abrió sola. Cuando se movía la camioneta vio ‘iluminación’; se bajó y se percató de que había un carro incendiándose”.

Durante el desahogo de pruebas, el hombre fue cuestionado si se percató quién “le pegó” a su vehículo, y él señaló que fue la “Raptor” del diputado; no obstante, dijo que no vio quién la manejaba.

Según él, para asegurarse quién lo había golpeado, tomó fotografías de la camioneta y se percató de que se trataba de la del legislador porque, como es vendedor ambulante, reconoció que era la que solía usar Charrez por las calcomanías de “pueblos indígenas” que suele llevar.

El apoderado de Cipriano, Gabriel Alejandro Regino García, lo inquirió si podía asegurar quién era la persona al volante, pero respondió que no, dado que se bajó para ponerse a salvo, aunque reconoció que entre los que viajaban en ella estaba el diputado, quien, añadió, caminó junto a otras personas a un OXXO y que no vio cuando se retiró.

En su testimonial del 6 de febrero, Charrez Pedraza, que insistió en que no conducía, reconoció que, después de salir del vehículo auxiliado por un colaborador (un video en redes sociales muestra que sale del lado del piloto), observó lo que sucedía y se dijo “desconcertado”, sin actuar.

Después agregó: “habiendo llegado a mi domicilio y recuperándome de la circunstancia propia de eventos de esta naturaleza, di instrucciones que se atendiera el evento, que se revisara lo sucedido y se diera el apoyo total a mi chofer”, lo cual -juzgó el órgano intrapartidista- corrobora que se retiró sin hacer algo tras el suceso, por lo que determinó “que es evidente que no prestó el auxilio necesario, ni rindió cuentas a las autoridades correspondientes, esto sin importar si fue o no llamado por las mismas”.

El diputado justificó que su chofer había llegado a un acuerdo con los familiares de las víctimas, a quienes señaló de supuestamente aceptar programas sociales para declarar que él conducía la camioneta, lo cual, sostuvo, ocurrió porque “personas que dijeron ser representantes del gobernador constitucional del estado de Hidalgo (Omar Fayad Meneses) (los) buscaron inmediatamente”.

¿Quién dice que Charrez conducía la camioneta?

La Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) asegura que cuenta con pruebas de que Charrez Pedraza conducía la Ford Raptor, lo cual refiere la CNHJ, que solicitó copia de la Carpeta de Investigación 07-2018-1466 iniciada por homicidio culposo.

El exalcalde de Ixmiquilpan, no obstante, aseveró que el conductor era Hermenegildo Marcos Marcos, empleado suyo.

“En el recorrido y con motivo de las diversas actividades realizadas, el agotamiento experimentado hizo que comenzara a dormir. Hasta que un severo golpe me golpeó (sic) contra el asiento del piloto y la ventana de mi costado, despertando de manera abrupta, sin tener conciencia de lo que había ocurrido. Abrieron la puerta que es la del costado del chofer y me ayudaron a bajar, en un estado de confusión donde no sabía a cabalidad lo que había ocurrido, llevándome Alan Moreno (otro de sus ayudantes) caminando por calles, preguntándome si me encontraba bien, indicándome que habíamos tenido un accidente”.

Sin embargo, al ser inquirido si presenció el accidente, dijo que sí, pero acotó: “venía yo dormido en la parte trasera de la camioneta y cuando sentí el golpe, choqué muy fuerte con el asiento y reaccioné. Fue cuando vi que había fuego en el parabrisas de mi vehículo”.

La onceava pregunta a Charrez fue si abandonó el lugar de los hechos, y aseguró que no: “crucé la avenida y me fui a sentar a la banqueta. Permanecí alrededor de una hora allí hasta que llegaron la policía, los bomberos y una ambulancia. Después me retiré para hacerme un chequeo médico”.

Con esta versión, la Comisión consideró que, determine o no la Procuraduría si tiene responsabilidad en el homicidio culposo, está probada “la negligencia y omisión” por parte del legislador “para hacer frente a los hechos; es decir, prestar el apoyo y auxilio que la situación ameritaba y, toda vez que fue parte activa en dicho accidente, debió presentarse ante las autoridades (…), esto para dar cabal cumplimiento con las obligaciones, civiles y éticas de todo ciudadano”.

Nos seguían motos: empleado

Hermenegildo Marcos Marcos, quien dijo que conducía la camioneta cuando ocurrió el percance, declaró que el día de los hechos se presentó a trabajar temprano, que fueron a un foro de economía en el Centro Cultural Bicentenario y a reuniones “con gentes”.

“Como a las nueve, nueve y media de la noche” regresaban a Ixmiquilpan y él, afirmó, pagó la caseta, por lo que insiste en que manejaba.

A la entrada de Pachuca, acotó, los paró una patrulla de la policía estatal “y que había una cámara”. Según él, le pidieron sus identificaciones y lo pararon como rutina; sin embargo, “al continuar su camino a Ixmiquilpan y antes de llegar al centro, a una comunidad llamada Taxadhó, los venían siguiendo dos motocicletas y al orillarse para dejarlas pasar se dio cuenta de que los seguían y después se les pegó un coche”.

“Aceleró para perderlas; les pitó a los carros para que se quitaran y que al llegar al semáforo estaba echando luces y tocando el claxon para que se quitaran, es cuando el Pointer blanco no se orilló y, al no poder librarlo, lo impactó”.

En ese momento, añadió, le pidió a Alan Moreno que “sacara al ingeniero”, porque estaban incendiándose, y que éste lo llevó a sentarse a una banqueta.

El empleado del legislador dijo que se bajó a auxiliar a las personas que estaban en los demás vehículos quemados y que vio que los tripulantes de su camioneta y de un Jeep estaban bien, caso contrario al del Pointer, al que, justifica, no pudieron auxiliar.

Hermenegildo manifestó a la Comisión que esperó a los agentes del Ministerio Público para decirles lo que había ocurrido y que cuando llegaron no le quisieron tomar la declaración, por lo que se retiró a su casa.

Cuestionado si los agentes del MP le dijeron por qué no le quisieron tomar la declaración, contestó que “había indicaciones”, sin que en la versión pública del expediente se muestre que abundó al respecto.

En los alegatos, el abogado de Charrez acusó “que existe una intencionalidad de dañar (a su cliente) políticamente por parte de las autoridades del gobierno del Estado de Hidalgo, al manipular una carpeta de investigación y pretender responsabilizarlo de un hecho que no cometió”.

El órgano partidista, por su parte, remarcó que tiene por no ofrecida, y por lo tanto no desahogada, la testimonial de Alan Moreno Uribe –quien, según Hermenegildo, es el que sacó al diputado de la camioneta– toda vez que no compareció en la audiencia.

Tras el desahogo de pruebas, juzgó que los dichos de Charrez acreditan “parcialmente” los hechos, pero no comprueban que no manejaba la unidad; no obstante, insistió en que la omisión y negligencia para prestar auxilio y asumir responsabilidad están acreditadas, por lo que con ello fundó la sanción.

Para que enfrente el proceso en su contra por su probable homicidio culposo, la Sección Instructora de laaprobó el 9 de marzo retirar el fuero aPedraza. El dictamen deberá ser votado en la próxima sesión por el, con mayoría del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por el que llegó a San Lázaro.