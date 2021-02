Cesan a directora de hospital en Tampico por recibir vacuna covid

CIUDAD VICTORIA.- La directora del Hospital General Carlos Canseco de Tampico, Nora García Cuesta fue cesada luego de que ella y personal administrativo recibieron la vacuna contra el covid, aunque no son personal que se encuentran en la primera línea de atención a los pacientes covid.

La secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, entregó el nombramiento como encargado del despacho de la Dirección del hospital, al doctor Jorge Humberto Delgado García.

El Sindicato de Trabajadores de la Salud denunció que en el Hospital General Carlos Canseco de Tampico, denunció que en la lista de personas para recibir la primera dosis de la vacuna se incluyó la directora del Hospital, Nora García Cuesta, su esposo Gabriel Anastacio Vargas así como dos administrativos más, por lo cual la Secretaría de Salud realizó una investigación.

Además de la directora del Hospital, Nora García y su esposo Gabriel Anastacio, también recibieron la vacuna el subdirector administrativo, Federico de la Garza Gutiérrez y el jefe de Recursos Humanos, Sergio Moreno, quienes se encuentran suspendidos.

El problema de la doctora Nora García no fue únicamente haber recibido la vacuna anticovid junto con su esposo y otros administrativos, sino que ha sido señalada de maltrato a los trabajadores, desviación de recursos y otras irregularidades.

Los trabajadores protestaron pues mientras mediante influyentísimo personal administrativo recibió la vacuna, en tanto que trabajadores que atienden a pacientes con coronavirus, o se encuentran en las salas en donde hay riesgo de contagio no recibieron la dosis como se anunció que sería para el personal médico que se encuentra en la primera línea de atención a los enfermos.

María Concepción Romero Hernández, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Hospital, advirtió que ocuparon el lugar de personal que sí atiende a contagiados de COVID personal administrativo.

"No sé cómo calificarlo si fue influyentismo o fue no sé qué haya sido pero la denuncia de mis compañeros era que no estaban todos... que había más administrativos que médicos y enfermeras, esa fue la denuncia que hicieron trabajadores", mencionó.