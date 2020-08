"Cerillitos" en Mérida: falta de dinero los orilla a salir de casa

MÉRIDA.- A sus 67 años de edad, Yolanda Bochas ha tenido que trabajar vendiendo productos en las calles. Es consciente que pertenece a un grupo vulnerable ante la covid-19, pero puede más la necesidad que el miedo a enfermarse. Y es que antes de la pandemia se desempeñaba como "cerillito" en un supermercado, donde desde marzo la enviaron a su casa para resguardarse del coronavirus.

"Yo soy secretaria bilingüe y antes de ser empacadora busqué trabajo por todas partes, he llevado infinidad de solicitudes y no nos dan empleo. Así que entré de empacadora y con eso sacaba para vivir diario", relata Yolanda.

Además, debe hacerse cargo de su hija, de 42 años, quien debido a su delicado estado de salud no puede trabajar. "Le hicieron un trasplante de riñón y no ha quedado bien, de hecho le van a hacer laboratorios. No puede trabajar y me dice ´en cuanto esto termine te ayudaré´".

Yolanda paga 2 mil 500 pesos al mes de renta, la comida y los servicios de la casa. Cuando la retiraron hace cuatro meses, el supermercado le entregó una tarjeta con mil pesos para comprar mercancía y en abril una despensa, pero ya no ha habido más apoyos.

No voy a morir de covid, pero vamos a morir mi hija y yo de hambre, y además en la calle porque ya no tengo para pagar la renta

La precaria situación económica de ella y sus colegas los obligó a manifestarse el martes pasado frente a Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades resolver su situación y permitirles trabajar con las debidas medidas sanitarias.

Fernando Galván Hernández también es "cerillito" y a sus 66 años también atraviesa por una difícil situación económica. No tiene pensión, así que las propinas eran su único ingreso para subsistir, junto con su esposa. El confinamiento ha dejado de ser una opción.

Además, señala que esta no es la primera vez que piden al gobierno su intervención para permitirles regresar al trabajo. "El 3 de julio venimos a la oficina del gobernador y le solicitamos nos ayudara a buscar una solución viable. Yo creo que cuidando todas las medidas, podríamos regresar a trabajar y resolver el problema fundamental, que es de la subsistencia".

En cambio, para Ernesto Alonso Núñez Arjona, de 67 años, las medidas sanitarias son excluyentes y contribuyen a la discriminación de las personas de la tercera edad. "No se nos permite ir a muchos lugares, tenemos cinco meses sin trabajar, estamos necesitados".

Él, a diferencia de la mayoría de sus colegas, recibe una pensión, la cual asegura es insuficiente, pues solo se queda con 700 pesos al mes para sus gastos personales, por lo que ha intentado buscar otro empleo.

Ayer vi un anuncio del periódico para trabajar y dije que tenía 67 años, me dijeron ´señor no, solo nos van a multar, necesitamos gente joven, hasta de 45 años

Según datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) en Mérida hay 130 tiendas supermercados y un promedio de entre 20 y 30 personas en cada tienda. Es decir, hay más de mil 500 "cerillitos" afectados por el confinamiento de la pandemia.