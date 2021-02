"Centroamérica no es seguro para los mexicanos"

Familias mexicanas se manifestaron en contra de ser enviadas a Centroamérica para esperar su trámite de asilo en Estados Unidos, y activistas denunciaron que estarían siendo obligadas a aceptarlo.

El grupo se presentó en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ubicadas en Tijuana, y llevaron un documento para exponer el problema.

Alberto Rivera Colón, presidente de la asociación civil Ágape, dijo que muchos habrían sido forzados a poner sus huellas dactilares en documentos de la Oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), y pidió una investigación.

"Son los que están reclamando. Están diciendo: me voltearon el brazo a la fuerza, el otro agente puso mi huella en contra de mi voluntad", comentó.

A sus espaldas, mujeres y niños cubrían sus rostros de las cámaras con cartulinas en las que llevaban mensajes como: “Centroamérica no es seguro ni siquiera para su propia gente”.

Allí estaba Adriana (el nombre es ficticio para proteger su identidad), que abandonó el pueblo de El Ocotito, Guerrero, huyendo de las extorsiones del crimen organizado.

Dejó su vida de comerciante y junto a su esposo viajó con cinco hijos, cuatro de ellos menores de edad, para pedir asilo en Estados Unidos donde tiene familiares.

“Son los narcos. Cobran cuotas porque según ellos resguardan el pueblo. Cobraban por casa y además los que tenían negocio (…) Mucha gente desapareció, la mataron”, contó.

La familia tiene tres meses en esta ciudad fronteriza y tiene que esperar dos meses más para presentarse por primera ocasión ante el juez de migración y exponer su caso.

“Aquí hay mucha gente de Honduras que no nos recomiendan su pueblo porque no es seguro. Nos dicen: nosotros también venimos huyendo porque nos pasa lo mismo. Si no queremos cooperar nos quitan a los hijos, nos matan”, contó.

Rivera Colón dijo que muchas familias han presentado denuncias formales en contra de los criminales, y por eso enviarlos a Centroamérica donde los delincuentes también tienen presencia significa arriesgarlos.

“Vinimos aquí y nos confirmaron que van a empezar a enviar a los mexicanos para Honduras. Lo que nos dice Relaciones Exteriores es que se hizo un trato entre Estados Unidos y Honduras”, mencionó.

La información que les dieron en una reunión celebrada hace menos de una semana, apuntó antes de presentarse con las familias en la entrada de las oficinas de SRE, es que el programa comienza en febrero.

El subdelegado Jesús Carrillo recibió a los manifestantes y dijo que haría lo posible por hacer llegar el documento al canciller Marcelo Ebrard.

Sin embargo aseguró desconocer la fecha en la que el gobierno de Estados Unidos comenzaría con el retorno de mexicanos.

“No es información confirmada. Hasta donde tengo conocimiento, sí se firmó el pacto pero el tema de mexicanos en específico no es claro”, comentó.





(Brenda Lugo)