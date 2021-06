Centro de rehabilitación "Vida Yucatán": violación, homicidio y otras torturas

MÉRIDA.- El cinco de mayo, Erick Jesús ingresó al centro de rehabilitación "Vida Yucatán", 12 días después el joven murió presuntamente por un infarto; su familia denunció que la muerte fue provocada por el director del anexo, Marcos A.R.G , conocido como "El Padrino", quien también es acusado de abusar sexualmente de tres mujeres.

El domingo 13 de junio, Marcos A.R.G, "El Padrino", fue arrestado presuntamente por los delitos de agresión sexual y homicidio.

Las víctimas y sus familiares acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para ampliar sus declaraciones, pero no se los permitieron. Marcos A.R.G. Salió libre tras 48 horas de arresto.

LA MUERTE DE ERICK

El padre de Erick Jesús Quintal Manzanero asegura que a su hijo le inyectaron altas dosis de Diazepam causándole un infarto. También acusa que fue sometido a tortura con la excusa de rehabilitarlo.

Mi hijo ingresó el 5 de mayo al centro y el 17 de mayo me avisaron que murió a causa de un infarto".

"Mi hijo le dijo que se empezó a sentir mal al famoso padrino (Marco) y éste lo llevó al Hospital Agustín O ´Horan. No dio aviso al 911, sino que con toda la calma lo sube al auto", narra el padre de la víctima.

Añade que interpuso una demanda y "a los ocho días fue mi esposa a poner su demanda, hay que esperar, pero no sé cuánto tiempo", declaró el señor José Antonio Quintal Chan.

Asegura que el cuerpo de su hijo tenía marcas de tortura, cree que lo esposaban porque estaban lastimadas sus muñecas.

También dijo que otras personas pueden testificar lo que ocurre ahí dentro. "Los dejan sin comer dos o tres días, les dan electroshock, los amarran que según es parte de su rutina ¿Pero les hacen eso a los chavos?", lamenta.

ACUSADO DE ABUSO SEXUAL Y VIOLACIÓN

El 12 de junio del 2015, Ana tenía 15 años cuando ingresó al centro de rehabilitación para dejar las drogas. Todo el tiempo que estuvo internada, Marcos hacía comentario sobres su cuerpo y como ella nunca correspondió a sus "atenciones", él asumió que era lesbiana.

"Un día el me llamó a su oficina, era la hora del baño y lleve mi ropa con mi jabón y toalla, cuando entre él me dijo que cerrara la puerta, luego me acorraló; tomo mi ropa interior y la metió a su bolsa del pantalón, me empezó a besar a la fuerza y como puse resistencia el me golpeó, después de eso me violo vaginal y anal", declaró en entrevista la joven.

Acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciarlo, pero aseguró que dijeron que no procedería "El anualmente paga a las autoridades, tiene ya varias denuncias en su contra", puntualizó.

Abigail también fue agredida sexualmente por Marcos, la joven lo denunció después de la primera protesta. En su caso, el ataque ocurrió en el 2016 y él era su padrastro:

"Abusó de mi sexual y psicológicamente, era mi padrastro, pues en ese momento era pareja de mi mamá. Me tocaba desde la adolescencia, pero a la edad entre 19 y 20 años se metió en mi casa, me sometió y abusó de mí".

La joven vivía en el centro de rehabilitación de Juan Pablo II con Marcos, debido a que su madre se hacía cargo de otro centro para mujeres.

PROTESTAS PARA EXIGIR JUSTICIA

En busca de justicia, desde el pasado 12 de junio, un grupo de mujeres y familiares de Erick Jesús protestaron en el parque Los Cardenales y posteriormente, el contingente se trasladó a las puertas del centro de rehabilitación.

Un día después el acusado fue detenido pero lo dejaron en libertad 48 horas después.

El domingo 27 de junio, las mujeres víctimas de Marcos A.R.G, "El Padrino" protestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades imputar y vincular a proceso a su agresor sexual, quien también está acusado de homicidio.

Reclamaron que tras ser arrestado no pasó nada. En este mismo sentido, dieron a conocer que fue retenido por las autoridades debido una multa y no por las denuncias por homicidio y violación:

"Él (Marcos) nos puede violar y matar dentro de sus instalaciones y nadie hace nada. Fue detenido al día siguiente de la protesta y puesto en libertad bajo fianza. Solo 48 horas le dieron a un violador y se le reinicia la vida, eso le bastó para reflexionar y pagarle más a la gente", señaló una de las manifestantes.

También revelaron que Marcos violó a una joven llamada Alejandra, quien se suicidó después de denunciarlo y que nadie le creyera. "Como el machismo hace que no le creamos cuando hablan, se suicidó", sentenció una manifestante.

