Cendis de Chiapas sufren por falta de pagos;llevan 16 meses sin recursos

Más de 900 alumnos y 247 trabajadores de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) de la entidad chiapaneca —tres en Tuxtla, uno en Tonalá y otro más en Palenque— están en riesgo por la falta de pago de 27 millones 300 mil pesos, de los cuales 21 millones están destinados para nómina, advirtió su administrador general Jaime Torres de la Rosa.

Durante una protesta pacífica a las afueras de la Secretaría de Educación, explicó que el ejercicio fiscal culminará en una semana, lo que pone en aprietos a todos porque ese recurso tendría que ser devuelto a la Federación, "no queremos pensar mal, que lo jinetearon o algo por el estilo, pero hay incertidumbre".

Tras advertir que no se moverán de esa dependencia hasta que les liberen lo acordado, lamentó que no les quieran otorgar completo el pago por el año y cuatro meses pendientes, con el argumento de que el tabulador sería modificado.

De hecho, culpó a la encargada de Educación Inicial, quien según él ha mostrado incapacidad e incluso "nos quiso convencer de que el modelo cambiara por los CAI, pero eso representaría, sin duda, un recorte de nómina, de trabajadores, y los Cendis no pueden trabajar de esa manera, porque su sistema de enseñanza es completo".

Como el ejercicio fiscal de este 2019 concluye el próximo 16 de octubre, alertó que está el riesgo de que ese recurso sea regresado a la Federación y por ende se pierda por no ejercerlo, "sabemos que el recurso ya está en la cuenta de la Subsecretaría de Educación Federalizada, y solo falta que Hacienda libere con su partida presupuestal; no quiero mal pensar que lo están jineteando".

Si las instancias correspondientes, como la Subsecretaría de Educación Federalizada, no responden a esta demanda, amagó con la llegada de padres de familia, estudiantes y pobladores de los municipios en donde están asentados los Cendis.

"No entendemos por qué no nos quieren pagar, cuando en otros estados donde también hay estos Centros, ya se hizo el pago... no pedimos controlar el recurso, ¡nada de eso! Solo demandamos que las cosas sean transparentes, es lo justo", puntualizó.



Previo a esta manifestación, el director general de los Cendis, Hugo Roblero, y el líder del Partido del Trabajo, Carlos Mario Estrada Urbina, también externaron su preocupación en una rueda de prensa, y solicitaron a las autoridades responder a esta demanda para evitar "el acabose de un modelo educativo único en el país".