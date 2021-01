Cecilia buscó a su hijo por dos años; lo halló enterrado en un cerro

HERMOSILLO.- Cecilia Delgado salió el pasado martes, como en cada trabajo de búsqueda: ataviada de ropa que la cubriera del sol, lentes oscuros y una gorra. Ella y el resto del grupo Buscadoras por la Paz enterraron las palas para escarbar la tierra. Pero ese día, lo que encontró le partió el alma.

Una llamada anónima le dio el aviso de que, en unos terrenos baldíos, al sur de Hermosillo, cerca de la colonia Altares y casi en las faldas de un cerro que llega a la carretera hacia Guaymas, había cuerpos enterrados.

No era la primera vez que a Cecilia le hacían este tipo de alertas anónimas y salía a buscar donde le indicaban. Algunas veces no encontraban nada, en otras sí hallaban restos humanos.

Pero este martes, las fosas estaban más profundas. El sol se ocultó y avisaron a las autoridades para que las acompañara el día siguiente.

Ya el miércoles, los peritos de la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJE) estaban también con los trabajos de excavación y las integrantes del colectivo apoyaban.

Cecilia se asomó a la fosa para ver qué avance llevaban y vio la ropa con que vestía su hijo Jesús Ramón Martínez Delgado el 2 de diciembre de 2018, la última vez que lo vio: una chamarra y una camiseta camuflajeada.

"Recibí una llamada anónima que aquí había cuerpos, jamás imaginé que aquí me iba a encontrar a mi hijo. Él traía una chamarra camuflajeada, con naranja por dentro, tengo una foto con él abrazado con esa ropa, traía una camiseta camuflajeada y abajo una tirahuesos blanca".

Con ese impacto buscó aún más entre los huesos y vio más de cerca la dentadura de su hijo, la reconoció por los braquets y por una muela del juicio que él le dijo que le lastimaba.

"...y sus dientes con sus braquets, también una muela del juicio que, antes que se lo llevaran me dijo que le estaba lastimando mucho, yo le dije que cuando fuera al dentista a que le cambiaran las ligas, que se la sacaran, y por eso cuando lo vi dije: es mi niño", recuerda.

Su hijo, Jesús Ramón tenía 36 años cuando los elementos de la unidad 073 de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se lo llevaron a la fuerza junto a uno de sus amigos.

En esa misma fosa, donde Cecilia encontró los restos de su hijo, estaba el cuerpo de su amigo, con la misma ropa que vestía ese día, una chamarra oscura Calvin Klein.

"Hablé para verificar al otro muchacho y también coincidió la ropa, una chamarra negra Calvin Klein. Con eso me dieron el tiro de gracia, desaparecieron juntos, y estaban juntos en la misma fosa. Tanta coincidencia, los braquets, la ropa, la muela... y el otro muchacho los familiares confirmaron también que era Panchito", cuenta con la voz entrecortada.

Para Cecilia, encontrar a su hijo en estas condiciones le partió el alma, un asesinato violento y su cuerpo enterrado en las faldas del cerro, sin una sepultura digna y el tener la incertidumbre de dónde estará Jesús Ramón en estos dos últimos años.

12 REPORTES AL DÍA

Las desapariciones forzadas en Hermosillo y en Sonora no han cesado, cada día las Buscadoras por la Paz reciben más de 12 reportes diarios y ayudan a las familias a hacer fichas de búsqueda con los rostros de sus familiares.

Y, cuando son encontrados, se encuentran así, como Jesús Ramón y su amigo: enterrados en una fosa clandestina, abandonados, mutilados, en un lote baldío, en el cerro o hasta bajo el cemento del patio de una casa.

"Siento coraje, impotencia, rabia, siento un dolor tremendo porque se llevaron parte de mi vida, me dejaron sin la mitad de mi corazón... mi niño. No tenían derecho de hacerle el daño que le hicieron, verlo en esas circunstancias te mata, duele más el alma, no tenían derecho... en ninguno de ellos, de los que hemos encontrado, son de una manera vil, no tienen piedad de ellos, que tanto pudieron deber. Queremos que paren las desapariciones, muertes violentas, no podemos seguir viviendo así", dice entre lágrimas.

Sin embargo, aunque le duela el corazón, Cecilia ahora sabe qué le pasó a su hijo, dónde están sus restos para despedirlo y sepultarlo en un panteón donde pueda visitarlo.

Ella está segura que es él, pero solo falta que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) lo confirme con las pruebas de genética, que serán 15 días más de espera.

"SEGUIRÉ BUSCANDO ENTRE LA TIERRA"

Cecilia Delgado dio esta entrevista a La Silla Rota vía telefónica, desde el monte, en busca de más cuerpos enterrados, y así seguirá, aunque haya encontrado a su hijo.

"Ahorita ando aquí en búsqueda, porque se lo debo a él, quisiera quedarme en la casa, llorarlo, pero siento tranquilidad, paz, supe dónde quedó, solamente falta confirmarlo por la FGJE, pero yo le hice una promesa: te voy a encontrar, así se me vaya la vida. Y voy a encontrar a todos los que pasen en el camino, voy a luchar, no es fácil, es un dolor que no se lo pueden imaginar"

La líder del colectivo Buscadoras por la Paz explica que ya han encontrado, en lo que va del año, 56 cuerpos enterrados en fosas clandestinas, la mayoría en Hermosillo y sus alrededores; y de estos restos, aproximadamente seis ya han sido identificados y han regresado con sus familias.

Por ello, la madre de Jesús Ramón insta a las personas con familiares desaparecidos a que acudan al Servicio Médico Forense y dejen sus muestras de ADN en la FGJE, porque entre esos cuerpos, puede estar el de su hijo, primo, hermano o sobrino.

El trabajo no termina en el hallazgo de cuerpos por parte de los colectivos, sino que los recogen las autoridades y si no se identifican, terminan de nuevo, en una fosa común, sin una despedida digna y sin regresar a sus familias.



"Que no tengan miedo, que se hagan la prueba de ADN. De nada sirve que los saquemos de un hoyo y se queden en Semefo y de ahí a la fosa común y vuelvan otra vez a otro hoyo y queden olvidados. Queremos que vuelvan a casa, a las familias y ellos que estén un lugar digno", señala Cecilia.

La madre buscadora continuará con los trabajos en el colectivo y en apoyo de las demás familias, porque aún faltan personas por encontrar, como su sobrino desaparecido desde hace cuatro meses y a cientos de personas que llegan con ellas para pedirles ayuda.

"Vamos a seguir buscando más tesoros, aunque me duela el alma y traiga esto bien feo en mi pecho. Voy a seguir apoyando a más madres. Y de mi hijo, estoy segura que llegará la justicia, pero la divina, porque aquí en la tierra no la va a encontrar".