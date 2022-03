Cd. Juárez: historias de tortura, violación y golpes de la policía municipal

CHIHUAHUA.- "... le dije a mi mamá que estaban entrando los polis, ella se arrimó para preguntarles si tenían una orden o algo para entrar así y ellos contestaron: ´no tenemos ni madres´, todos nos metieron en cuartos separados, yo cuando estuve con los dos policías que me metieron al cuarto de mi mamá sufrí muchos golpes, me pegaban y me preguntaban que dónde estaban las armas..., me decían que no me hiciera pendejo y me volvían a pegar con el puño cerrado en las costillas...".

El testimonio es de un joven de 18 años de edad que el 4 de julio de 2019 fue detenido en su casa junto a su mamá, su padrastro y un hombre que se encontraba en el domicilio para hacer unas reparaciones; posteriormente, todos fueron trasladados a una estación de la policía, donde comenzó la tortura.

... me zambutieron la cabeza en un balde de agua y después de ello me preguntaron sobre las armas y la droga, entonces volví a contestar que no sabía nada de eso. De ahí me sentaron en una llanta, me pusieron las esposas con las manos hacia atrás y me pusieron una bolsa de plástico transparente en la cabeza insistiéndome que yo le dijera dónde estaban las armas y las drogas, trataron de asfixiarme aproximadamente durante 10 minutos poniéndome y quitándome la bolsa, dándome golpes en la cara, estómago y testículos y fue entonces cuando yo dije que ahí estaban, para que me dejaran de golpear

El testimonio corresponde a RDD, quien, según los informes policiales, fue detenido en flagrancia; fue acusado de posesión ilegal de armas y narcomenudeo.

RDD permaneció en el Cereso de Aquiles Serdán, Chihuahua, hasta el 18 de octubre, un día después de que se hiciera público el video de la tortura; el policía que grabó los hechos fue asesinado. Toda esta narrativa quedó registrada en la recomendación 02/2021 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua.

LOS ABUSOS

La CEDH evidenció los abusos de la policía municipal de Ciudad Juárez: tortura, violación sexual, abuso de autoridad y otras conductas han sido denunciadas por los habitantes de esta frontera.

A lo largo de 2021, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez (SSPM) acumuló seis recomendaciones de las siete que emitió la CEDH a la Presidencia Municipal, lo que la convierte en la segunda instancia pública en Chihuahua con más resoluciones en contra, solo por debajo de la Fiscalía estatal.

Según el Informe Anual 2021 de la CEDH, las recomendaciones exhiben cómo en los abusos participan más de dos elementos de la policía y que la tardanza en la puesta a disposición de las personas detenidas es una constante.

Las recomendaciones de 2021 retratan conductas reiteradas (informes incompletos e ilegibles, robos de las pertenencias de las personas detenidas, tardanzas injustificadas en la puesta a disposición, acusaciones por posesión de droga), algo que la CEDH y el Municipio están tratando de cambiar, de acuerdo con Eduardo Sáenz visitador titular de la Comisión en la frontera.





"Efectivamente hay muchas conductas que desgraciadamente se siguen dando, hay vicios lamentables que existen y conductas arraigadas que tenemos y que nosotros y otros organismos de la sociedad civil estamos tratando de evitar", asegura el visitador.

LA VIOLACIÓN

"...creo eran como diez policías, primero me golpearon nuevamente en mi cabeza y me ´teipearon´ mi chamarra a mi cabeza para que no viera nada... me daban toques en mis manos y uno de ellos me puso un palo en mis manos y me dijo que me lo iba a meter, que si lo quería con lubricante o sin lubricante, en ese momento varios de ellos empezaron a tocar mi cuerpo y pudieron ver que traía lencería debajo de mi chamarra, entre ellos empezaron a decirme palabras obscenas y algunas cosas como: ´te vamos a meter una culiada entre todos´...".

otro dijo que pusiera flojas las piernas y me tomó mis muslos para abrírmelas, me empinaron hacia abajo y me bajaron mi pantalonera y me penetraron mis partes íntimas, no sabría decir cuántos de ellos pero fueron varios, fue un momento breve pero sí lograron abusar sexualmente de mí, yo lloraba y ellos seguían...

El relato es de una mujer detenida junto con su pareja el 18 de diciembre de 2019, cuando fue víctima de tortura y violación sexual por policías municipales.

De acuerdo con un primer informe médico, a la mujer se le encontraron marcas en un ojo, brazo, muslos y piernas consistentes con un posible abuso sexual.

En el testimonio, tomado desde el Cereso femenil número 2, en Ciudad Juárez, indica que, a pesar de haber denunciado la violación, a la víctima no se le practicó ningún examen ginecológico cuando fue puesta a disposición de la autoridad ministerial.

Cuando llegamos a Babícora, a mí me enredaron en una sábana blanca y me pusieron tape transparente en todo el cuerpo para que no me pudiera mover, me metieron en una llanta, un oficial se subió arriba de mí, otro oficial me echaba agua en mi cara y me ahogaron con una toallita en mi cara. Insistían en que les dijera dónde estaban las armas

La recomendación 04/2021 afirma que la SSPM entregó como pruebas oficios e inventarios ilegibles y sin número.

EL SOSPECHOSO

"... me detuvieron diciéndome que me iban a hacer una revisión de rutina porque me habían visto con aspecto sospechoso, hasta ahí todo estaba bien, me trasladaron a la estación Chihuahua o Poniente, que está ubicada en la avenida de los Aztecas y Pavorreal, en eso se acercaron muchos policías, aproximadamente 30, entre mujeres y hombres, y entre algunos de ellos empezaron a golpearme y como las personas que ahí estaban pasando empezaron a mirar, fue cuando me taparon con una camiseta la cara y me esposaron, al mismo tiempo me pusieron una bolsa en mi cara, asfixiándome con ´tape´".

Este testimonio corresponde a un hombre que fue detenido cuando iba caminando cerca de su casa, el 17 de enero de 2019. Según la Recomendación 03/2021, fue detenido por su presunta participación en el homicidio de un policía municipal.

... me subieron a una patrulla y me llevaron a la estación Babícora, ahí llegando vi que estaban otras personas detenidas, entre las que había menores de edad, que también estaban golpeando y asfixiando y los tenían hincados en el piso afuera, tampoco a ellos los metían a las oficinas, ahí me dieron una calentadita más fuerte, con las chicharras, me pusieron una garra en la boca y con la cara ´teipeada´ me pusieron una bolsa para ahogarme y me decían que les diera las armas, yo les preguntaba que cuáles armas les iba a dar y ellos se enojaban más y me decían que no me hiciera pendejo, me pegaban más fuerte y me arrastraban por el estacionamiento y me daban patadones en mi cabeza y en mi panza...

La Comisión llamó la atención sobre las cinco horas que pasaron desde la detención hasta que la víctima fue puesta a disposición del Ministerio Público, además de que fue trasladado a tres estaciones de policía diferentes (Poniente, Babícora y Aldama).

Tras ponderar las evidencias disponibles, la CEDH determinó que la policía juarense había cometido golpes y maltratos, retención ilegal y tortura.

