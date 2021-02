Cd. Juárez: 8 historias de mujeres asesinadas en 2020

En los primeros 30 días del año, Ciudad Juárez, Chihuahua, mantuvo su tendencia feminicida de los últimos años. Hasta el 24 de enero, por lo menos ocho mujeres habían sido asesinadas.

En 2019, esta ciudad fronteriza registró 171 crímenes de mujeres, 12 de ellos clasificados como feminicidios. De continuar esta tendencia, 2020 rompería la marca del año pasado.

El primer asesinato del año de una mujer en Ciudad Juárez fue reportado el 8 de enero. La víctima fue identificada como Aidee Ivonne Tovar Salazar, de 30 años, quien fue estrangulada con un alambre.

Ese mismo día, personal médico del Hospital Juárez reportó la muerte de una bebé llamada Lía, quien falleció a consecuencia de una hemorragia subaracnoidea. Se presume que fue golpeada de manera brutal cuando su padre “la cuidaba”. Ya fue arrestado.

El 17 de enero fue localizado el cuerpo de Tania Tamara Saldaña Martínez, de 29 años, en el interior de un hotel de la zona Centro.

Un día después se encontró el cuerpo de Isabel Cabanillas De la Torre, de 26 años, tras haber sido reportada como desaparecida. Era madre de un niño de 4 años, diseñadora de ropa y formaba parte del colectivo “Hijas de Nuestra Maquilera Madre”, el cual lucha contra el feminicidio, la desaparición forzada y la trata de personas.

El 21 de enero fue localizado el cuerpo de otra mujer en la intersección de la avenida 16 de Septiembre y Camino Real, en la colonia Ampliación Felipe Ángeles.

Al día siguiente se halló el cadáver de Teresa Gaytán Teniente, de 43 años, en Villa Residencial. Más tarde fue hallado el cuerpo de una mujer en la colonia Partido Romero.

El caso más reciente se registró la tarde del viernes 24 de enero. El cuerpo de una mujer fue encontrado en calles de la colonia Franja del Río, cercana a la colonia Felipe Ángeles.

La violenta muerte de la activista

La activista y artista plástica Isabel Cabanillas de la Torre, quien pugnó por que las autoridades brindaran seguridad a las mujeres, fue asesinada a balazos y su cuerpo fue hallado la madrugada del sábado 18 de enero en el centro de esta localidad fronteriza.

La integrante del grupo Hijas de su Maquilera Madre, dedicado al arte, el activismo y a defender los derechos de las mujeres, se encontraba desaparecida desde el viernes, cuando sus familiares presentaron una denuncia.

Isabel Cabanillas, de 26 años de edad y quien también era diseñadora de ropa. Su cuerpo fue encontrado junto a su bicicleta en una banqueta del cruce de las calles Inocente Ochoa y Francisco I. Madero; tenía varios disparos. Vestía chamarra azul con negro, blusa y mallas negras y tenis blancos.

La Fiscalía Especializada de la Mujer de Chihuahua precisó que la causa de la muerte de la joven fue laceración de bulbo raquídeo por proyectil de arma de fuego en cráneo.

El domingo, un día después de ser hallada muerta, decenas de integrantes de grupos feministas, familiares de mujeres desaparecidas y parientes de la víctima se reunieron en la explanada del monumento a Benito Juárez para exigir justicia y rendir homenaje a Cabanillas de la Torre.

Portaban pancartas con mensajes como Isabel Cabanillas, tu muerte será vengada, No somos carne de cañón, ¡Si tocan a una respondemos todas! y ¡Ni una más!, así como fotografías de la activista, pintora y diseñadora, a quien le sobrevive un hijo.

¿Dónde están? Las queremos de regreso. No hay por qué callar ni olvidar. No es una cifra más; es mi hermana Isabel que conmigo ya no está, decía otro de los mensajes.

Tierra de feminicidios

Los actuales hechos traen a la memoria los cientos de asesinatos de mujeres que, a través de los años, han permanecido impunes en esta ciudad.

Hace 27 años, Ciudad Juárez saltó a los ojos del mundo por los brutales asesinatos en contra de cientos de mujeres. Los casos fueron conocidos como “las muertas de Juárez”.

Las crónicas periodísticas señalan que el primer caso de feminicidio fue el de Alma Chavira Farell, una jovencita de 16 años de edad que apareció estrangulada en enero de 1993, con golpes en la cara y con señales de haber sido violada, en un terreno baldío en Ciudad Juárez. De su caso no existen muchas más pistas ya que no hay rastro de su caso en ningún expediente.

Después, la vida para las mujeres en Ciudad Juárez se convirtió en un verdadero infierno. En ese año se documentó el asesinato de una persona del sexo femenino cada mes.

Al siguiente año, las organizaciones civiles denunciaban que alrededor de 11 mujeres eran asesinadas todos los días.

Muchos de los cuerpos fueron encontrados en los campos algodoneros, enterradas a ras del suelo. En la mayoría de los casos, los cadáveres mostraban una saña indescriptible. Otros más, ya sólo eran osamentas.

A 27 años de distancia, los asesinatos de mujeres no sólo en Juárez, sino en la mayor parte de México, permanecen impunes debido a la omisión de las autoridades, quienes se resisten a catalogar los hechos como feminicidios, definido como un asesinato por razones de género.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a diciembre de 2019 se cometieron 976 presuntos feminicidios en México, de los cuales, Veracruz ocupó el primer lugar con 157 casos, seguido del Estado de México con 122 y la Ciudad de México con 68 sucesos. Chihuahua reportó el décimo lugar con 29 feminicidios.

En estos 27 años de que se comenzó a documentar el feminicidio en esta frontera, al menos 2 mil 50 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez y el Valle de Juárez.