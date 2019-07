CCEH pide a nuevo titular de Hacienda, "se faje los pantalones"

El sector empresarial de Hidalgo a través de su presidente Edgar Espínola Licona, consideró que la renuncia del ahora ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) genera incertidumbre para la atracción de inversiones; por lo que solicitó al nuevo titular del organismo que "se faje bien los pantalones".

A través de un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos Manuel Urzúa Macías anunció su renuncia al cargo que ostentó hasta este 9 de julio como titular de la SHCP tras argumentar que existieron "discrepancias en materia económica".

Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola consideró que dicha noticia manda señales negativas y de incertidumbre hacia al extranjero, aunado a esto, explicó que la situación de los policías federales que rechazan la Guardia Nacional, también complican la atracción de inversión.

Incluso, ejemplificó que tras la noticia el peso cedió 25 centavos al dólar, por lo que realizó un llamado al nuevo titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez para que "se faje bien los pantalones" y dirija los destinos del organismo.

Respecto a la renuncia del ex secretario de la SHCP, Espínola Licona abundó que el sector empresarial a nivel estatal nunca puso entredicho la capacidad de Carlos Urzúa, incluso, señaló que el ex funcionario se tardó en dar a conocer que "las cosas no se estaban haciendo de la manera adecuada", concluyó.













jgp