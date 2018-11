Cazaron a Gumaro entre niños que celebraban una posada

RODRIGO BARRANCO DÉCTOR/CORRESPONSAL 01/11/2018 05:56 a.m.

Veracruz, Ver. "No puedo creer que hayan llegado de esa manera, fue algo tan cruel, haber hecho eso delante de los niños", lamentó Adelina Mendoza Hernández, viuda de Gumaro Pérez, periodista asesinado la mañana de este martes en la ciudad de Acayucan, al sur del estado de Veracruz.

Llorando, toma aire para poder hablar, admite que el dolor que siente es grande, pues le parece increíble que los delincuentes tengan tanta libertad como para cazar a una persona adentro de una escuela repleta de niños.

"Qué hagan algo con esto, porque no se puede vivir así. Ya no puede uno estar ni tranquila. Ya ni en un salón de clases con sus hijos. Ya llegaron a ese grado, ya se pasaron. Entonces, si pido seguridad, porque esto es una porquería, no hay seguridad. Esto es algo tan feo que ya hasta las propias autoridades sean corruptas, hay corrupción terrible".

La mujer relató que ese día salieron de su casa, en la zona centro de Acayucan y llegaron cerca de las 8:30 a la escuela "Profesor Rafael M. Aguirre Cinta" para participar en la posada del plantel, en la que su hijo de seis años bailaría en el festival.

Sin embargo, dio casi el mediodía y ella tenía una cita de trabajo, pidió a Gumaro Pérez que se fueran, pero el prefirió quedarse a seguir viendo los bailables con la intención de acompañar a su hijo en el evento.

Justo cuando ella iba por el niño, que estaba jugando en el patio principal, escuchó las detonaciones, primero, dijo, pensó que eran cohetes, pero en segundos se percató que muchos corrían, supo entonces que era un ataque armado.

Como pudo cargo al menor para ocultarse en un salón de clases junto a otras madres. Es ahí cuando una de sus conocidas le dijo que hombres armados habían ingresado para asesinar a su esposo que estaba tirado, herido, en otra de las aulas.

"Estas personas sin corazón llegaron a acabar con la vida de mi esposo. Una persona que trabajaba mucho. No sé qué pasó y sólo pido que, si se haga justicia, porque hay muchas personas que están matando sin deber nada".

Y agregó: "No es posible, que a las 11:00 de la mañana, en una escuela primaria, donde estamos con una posada que se supone que es para que haya amor, paz, para que convivamos con los niños, no es posible que unas personas despiadadas hayan llegado de la manera que llegaron a quietarle la vida a mi esposo".

Gumaro Pérez era periodista de nota roja desde hace años, en medios de la región sur del estado de Veracruz, en la actualidad combinaba esa profesión con un empleo en el área de Comunicación Social del ayuntamiento de Acayucan.

El reportero fue asesinado de más de seis disparos por hombres armados cuando estaba en la posada de su hijo de seis años.

