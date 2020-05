Catean casa de exgobernador Kiko Vega, en Tijuana

Sobre el exgobernador y 11 ex funcionarios pesa una denuncia penal por un quebranto en los recursos estatales de más de 1,586 millones de pesos. Fotos Eduardo Rubio

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Baja California realizan un cateo en un domicilio propiedad del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, luego de la denuncia penal que fue presentada en su contra por la Auditoría Superior del Estado, por malos manejos de los recursos de la entidad.

Aproximadamente desde el mediodía de este viernes inició la diligencia en la casa ubicada en el fraccionamiento Cumbres de Juárez, en Tijuana, sin que hasta el momento se haya concluido la revisión del inmueble.

Los primeros reportes indican que al interior de la vivienda no se encontraba ninguna persona; sin embargo agentes estatales ingresaron al lugar y la zona se encuentra acordonada.

Cabe mencionar que la esposa del ex gobernador, Brenda Ruacho de Vega, también fue denunciada por presuntos desvíos de recursos que eran para el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón.

(Eduardo Rubio)

La denuncia penal

El martes pasado, el auditor superior de Baja California, José Sergio Soto, y la diputada local, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto, Eva Rodríguez, presentaron una denuncia penal en contra del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid y 11 ex funcionarios por un quebranto en los recursos estatales de más de 1,586 millones de pesos.

De acuerdo con información del Congreso Local, este presunto desfalco se realizó a través de operaciones financieras simuladas con proveedores inexistentes, por lo que la denuncia fue presentada ante la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del estado.

(Eduardo Rubio)

El desvío de recursos habría ocurrido del año 2014 al 2019, cuando se realizaron pagos a supuestos proveedores mediante 273 operaciones inusuales, y el monto total representa alrededor del 40 por ciento del presupuesto anual de la Secretaría de Salud Estatal, señalaron en un comunicado.

Tanto el ex gobernador del estado, como dos de sus ex titulares de la entonces Secretaría de Planeación y Finanzas, así como nueve ex funcionarios más, se encuentran señalados como presuntos responsables de los desvíos.

La Auditoría Superior del Estado está por concluir otras auditorias que podrían sumar un quebranto superior a los 2 mil millones de pesos, y documentó información sobre presuntos delitos de carácter penal federal, así como del fuero común.