Caso Yolanda Martínez: "No es mi hija", afirma padre al revelarse nuevos videos

"Me están mostrando videos de una cámara a color y que ayuda mucho, pero ya viendo a unas 26 personas, ninguna es mi hija", afirma Gerardo Martínez

MONTERREY.- "No es mi hija", contestó Gerardo Martínez al negar que fuera Yolanda quien aparece en un video que le fue presentado por las autoridades.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres dio a conocer videos donde aparece, presuntamente, Yolanda Martínez, desaparecida el 31 de marzo pasado; sin embargo, su padre afirmó que no es su hija.

"En este nuevo video que me mostraron ahora no corresponde tampoco a que sea mi hija", dijo Gerardo Martínez al referirse a los videos que presentó a la prensa la fiscal Griselda Núñez y donde se ve a una mujer vestida de negro que pasa junto al ventanal de una casa.

Siento que no pudimos hacer lo que hubiéramos querido por #DebahniEscobar, pero aún nos quedan muchas por las cuales esforzarnos. Yolanda Martínez es de Nuevo León, como lo era Debanhi; y a ella la esperan en casa su pequeña hija y su papá.



— la muchacha de los ojos tristes (@Angie_cinnamon) April 25, 2022

Con anterioridad, le han mostrado otros videos, pero al ver a esa persona, afirma que no corresponde a los rasgos físicos de su hija. "Me están mostrando videos de una cámara a color y que ayuda mucho, pero ya viendo a unas 26 personas que me muestran, ninguna de ellas es mi hija", afirmó el padre.

Reiteró que su hija era hostigada por su ex pareja e, inclusive, se encuentra en investigación un familiar.

?#VIDEO | Autoridades de Nuevo León presentaron videos en los que aparentemente aparece Yolanda Martínez; su padre niega que sea ella.
— La Silla Rota (@lasillarota) May 3, 2022

"Pues así lo indica una entrevista que le hicieron a la ex pareja sentimental y arroja una información indicando de un pariente, que es tío de ella, y está en investigación también".

Sí ubico a esa persona y lo que tenga que hacerse se tiene que hacer, aquí no vamos a medirnos porque sea familiar o que sea conocido, aquí lo que yo pido es resultados y que me lleva algo a encontrar a mi hija

Yolanda Martínez desapareció el 31 de marzo cuando salió a buscar empleo, pero ese día llegó a la casa de su abuela en la Colonia Constituyentes de Querétaro, en el municipio de San Nicolás de los Garza; incluso, hay un video de una casa del sector que grabó cuando camina por la calle.

Después ya no se sabe nada y de acuerdo a personas que informaron a su padre, habría sido vista en la Colonia Peñón Blanco, en la localidad de Guadalupe.

El papá de la joven de 26 años la ha buscado personalmente con amistades y familias, además de grupos de mujeres de diversas organizaciones.

Señaló que las autoridades tienen avances en el rastreo de su hija en las faldas del cerro y otros predios, los cuales arrojan algunos datos, pero no se los revelaron por cuestiones del sigilo de la investigación.













