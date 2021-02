Caso Winckler: la gota que derramó el vaso en bancada de Morena: diputado

Xalapa, Ver. – Magdaleno Rosales Torres, diputado de Morena en Veracruz, aseguró que la destitución del Fiscal Jorge Winckler, por la vía del juicio político, sólo fue la gota que derramó el vaso al interior de la bancada de Morena. Ello, dijo, a causa de que existen diputados “de segunda”, que son tratados con desdén por el secretario de Gobierno, Erick Cisneros Burgos.

“El tema de Winckler es una bandera que agarraron ahorita -los diputados que rechazaron los dos dictámenes para su destitución- para pedirle al gobernador que ya los respeten. En el congreso hay diputados de primera y de segunda”, acusó el representante del distrito de Medellín de Bravo.

Suspensión de audiencia de juicio de Winckler exhibe traición a Morena

En un mensaje difundido en su perfil de Facebook, Rosales especificó que la división al interior de Morena detonó desde el 31 de enero de 2018, en la última sesión ordinaria de la 65 legislatura, cuando, por falta de votos, retiraron del orden del día las seis propuestas de magistrados emitida por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

“Los operadores del gobernador lo engañaron al decirle que tenían los votos suficientes para los dos dictámenes del juicio político a Winckler. No eran 19 votos en contra, eran más de 27(…) El Congreso está en un estado de ingobernabilidad”, consignó el morenista.

Magdaleno Rosales responsabilizó al líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Javier Gómez Cazarín, de haber perdido el control en el Congreso y al secretario de Gobierno, Erick Patrocinio Cisneros Burgos, a quien acusó de tener “metidas las narices en el Congreso”.

“El problema real del Congreso del Estado es que, al presidente de la Jucopo, Javier Gómez Cazarín se le ha ido de las manos el Congreso. Los aliados que ya tenía: PRI-PVEM, PRD-MC, Del lado correcto de la Historia y dos o tres diputadas del PAN, que él presumía, hoy le dan la espalda. ¿Por qué?, porque le ha faltado capacidad de conciliar, de unificar a los diputados”, criticó.

Rosales, además, se refirió al jefe de su bancada -Gómez Cazarín- como un “pelele del Secretario de Gobierno”. En ese sentido pidió al gobernador prescindir de los servicios de Eric Cisneros. “Yo pido al gobernador que ya cambie al secretario de Gobierno. Te está haciendo daño, ¿qué no entiende que le está haciendo mucho daño a Veracruz, y no solo a ti, sino a los morenos”.

“Yo hice público este problema en un congreso nacional de diputados locales; denuncié a Gómez Cazarín de andar comprando diputados (…) Somos la burla de todo México. No es posible que quiere traernos como niños de Kínder; nos mandan oficios para subir a tribuna dos horas antes de la sesión. No dan oportunidad de estudiar las iniciativas. Exijo al gobierno del estado que ya saquen las manos del Congreso”, abundó.

Morena da manotazo y pone en suspenso destitución de Winckler

Sobre dos dictámenes que serán votados esta semana para la destitución de Jorge Winckler, Rosales Torres negó que él sea uno de los diputados que votará en contra, pero también criticó la mala integración de los mismos documentos.

“No es posible que no haya los elementos para destituirlo (a Jorge Winckler). Ahora quién denuncia (su destitución mediante el juicio político), son priistas, son gente igual. Yo no voy a ser un tapete de nadie, si me quieren expulsar de Morena, adelante (…) Yo estoy contigo gobernador, voy a apoyarte, pero por favor, mira a tu personal que pusiste”.

bl