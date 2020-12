Caso Miroslava: Los audios que llevaron a la detención del exalcalde

Miroslava Breach fue asesinada la mañana del 23 de marzo del 2017. A más de tres años, han detenido a dos responsables por su muerte, uno de ellos ya sentenciado.

El caso de la periodista ha sido considerado emblemático por la organización internacional Reporteros sin Fronteras y la organización mexicana Propuesta Cívica al tener el primer juicio del homicidio de una periodista mujer litigado en instancias federales que obtuvo una sentencia en México.

En tres años, la investigación ha exhibido los vínculos entre el crimen organizado y el poder. Una narcopolítica que terminó con la vida de una periodista, pero que además dejó de manifiesto los ataques a la libertad de expresión en el país.

Este es un recuento del caso de Miroslava Breach, una de las más de 100 periodistas asesinados en México en los últimos 20 años.

La muerte de Miroslava

Miroslava nació en el municipio de Chínipas en Chihuahua, un estado asolado por la violencia desde hace más de 10 años como consecuencia de la presencia de grupos criminales y los vínculos entre narcotraficantes y personajes políticos. Chínipas es un municipio donde opera el grupo criminal de Los Salazar.

"Fue criada en la cultura del esfuerzo y la solidaridad" según describió el periodista Luis Hernández Navarro.

Los inicios de la periodista fueron en El Heraldo de Chihuahua y posteriormente, en 1997, se hizo cargo de la corresponsalía de La Jornada.

El jueves 23 de marzo del 2017, Miroslava esperaba a bordo de su camioneta alrededor de las 7:00 horas a su hijo Carlos para llevarlo a la escuela.

En ese lugar, en la calle José Ma. Mata y Río Aros, en la colonia Granjas, de la capital de Chihuahua fue interceptada por hombres armados que le dispararon en ocho ocasiones a corta distancia, por lo que perdió la vida instantáneamente.

Desde ese momento, medios de comunicación especulaban que la periodista había sido asesinada por su labor periodística, pues recientemente había hecho publicaciones sobre la relación entre el crimen organizado y políticos del municipio donde nació. Cosa que se confirmaría poco después.

Un audio, la sentencia de Miroslava

En marzo de 2016, Miroslava publicó en el medio donde trabajaba un reportaje en el que documentó cómo dos grupos criminales impusieron candidatos a alcaldes en la sierra. Uno era Juan Salazar Ochoa, sobrino del líder de la banda de Los Salazar, que buscaba ser edil por Chínipas, en sustitución del panista Hugo Amed Shultz. Esa publicación fue su sentencia.

Los Salazar son una banda originaria de Chínipas, asentado también en Navojoa y uno de los brazos del Cártel de Sinaloa. Se dedican a la producción y distribución de marihuana. Además de controlar la ruta del narcotráfico y del paso de migrantes a Estados Unidos.

Las investigaciones del asesinato de la periodista revelaron que el vocero estatal del PAN en ese momento, Alfredo Piñera y el exalcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz, grabaron una llamada con la periodista y posteriormente le entregaron el material al grupo criminal de Los Salzar.

El vocero fue quien habría grabado la conversación y posteriormente se la hizo llegar al exalcalde, quien aceptó haberla entregado personalmente a Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, según publicó Milenio en 2017.

El Larry es, hasta hoy, el único sentenciado por la muerte de Miroslava.

En la grabación de la llamada telefónica, entre Miroslava Breach y Alfredo Piñera, difundida por Milenio, la periodista acepta que ella fue quien escribió una nota sobre la intención del grupo criminal los Salazar de imponer un candidato a la presidencia municipal de aquella localidad. Además, Piñeira le pidió relevar sus fuentes de la nota sobre los candidatos del PRI vinculados con el narcotráfico.

Piñera: "Hola, Miroslava, cómo estás. Te voy a platicar qué pasa para ver de qué forma nos puedes ayudar".

Miroslava: "Sí"

Piñera: "Me dice la raza de allá de la Sierra que nos están acusando de que nosotros fuimos los que soltamos el pitazo y no encontramos la forma de demostrar...".

Miroslava: "¿Pero dame lugar de dónde?, ¿de qué comunidades?".

Piñera: "De Chínipas, es que queremos demostrar que no fuimos nosotros y que no va pasar nada... nomás que ratifiquen que no fuimos nosotros, con eso para nosotros nos quitan la bronca de estos güeyes de encima, ¿me explico?".

Miroslava: "Pues diles muy fácil y muy sencillo, por qué se hacen pendejos, Miroslava Breach es de Chínipas, nomás diles eso".

Piñera: Pero ellos lo que necesitan estos cuates...."

Miroslava: "No, no, que tampoco chinguen, para qué se hacen tontos, Miroslava Breach es nacida en Chínipas y no va a revelar fuentes de información, así que por favor digan quién es y que me la echen a mí, yo por eso firmé la nota porque yo sí tengo ovarios y porque sabía cómo están las cosas. A mí me han hablado mis tíos y me han dicho que están rezando un novenario por mí, entonces o sea que no jueguen".

Piñera: "Pero déjame aclararte Miros, no me piden que reveles tus fuentes, yo no te lo pediría..."

Miroslava: "No, no, no, es que no hay fuentes o sea cuando yo di el nombre de quien era en Chínipas (Juan Miguel Salazar), simplemente saqué las cosas. Esto fue lo que sucedió así de sencillo, pues qué creen, que estoy tonta, Miroslava Breach conoce Chínipas y cada piedra de ahí y sabe quién es el personaje".

Piñera: "Entiendo, entonces no hay una fuente que alguien te dijo".

Miroslava: "Claro que no, cuando yo vi la lista del PRI saqué las cosas, me puse a reportear, por eso reporteé en Chínipas, Buenaventura, y saqué una serie de cosas y diles que fue Miroslava y que se avienten su boleto si quieren".

Piñera: "Entonces tú nunca te juntaste con la gente o con el presidente municipal (Hugo Amed Shultz)". Miroslava: "Con nadie absolutamente". Casio: "Ah ya entiendo, les voy a comentar a ellos".

Miroslava: "Así diles, a mis tíos les han advertido que se los van a chingar, pues sí, pero si van a chingar a alguien que sea a la reportera, tengo primos, que sepan que fui yo, que nadie más se lo dijo, así de sencillo".

Piñera: "Con esto es más que suficiente, yo me entero de esto. Sí andan muy preocupados de que fue alguien de ahí, el presidente municipal..."

Miroslava: "No, no pues así cántaselas directo".

Piñera: "Está bien, Miros, yo así les comento".

Miroslava: "Así coméntales, diles que lo que ellos no tienen a mí me sobran, porque el silencio es complicidad y eso es lo que ha generado todo este desmadre".

Piñera: "Así se los voy a decir".

Los asesinos de Miroslava

Este audio fue la muerte para Miroslava, pero también la prueba más contundente para la sentencia de El Larry (coautor del asesinato) y la detención del exalcalde panista Hugo Amed Schultz Alcaraz.

El pasado 22 de agosto, Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, fue condenado a 50 años de prisión acusado de ser coautor del homicidio de la periodista.

Según las investigaciones, Juan Carlos Moreno Ochoa, originario de Chínipas, Chihuahua, coordinaba a una célula de Los Salazar en los municipios de la región serrana de Chínipas y Guazapares, en Chihuahua, así como en Álamos, Sonora.

La FGR aseguró que la sentencia de 50 años es la pena más alta hasta este momento y representa un precedente en investigaciones de delitos cometidos contra la libertad de expresión.

Apenas el pasado 18 de diciembre cayó el segundo acusado del homicidio. El panista Hugo Amed Schultz Alcaraz, fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR).

Funcionarios federales señalaron que Schultz Alcaraz podría alcanzar una condena de hasta 40 años de prisión luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos dio a conocer que al ex alcalde "se le imputa su probable participación en auxiliar a los autores intelectual y materiales del homicidio de Breach Velducea.

El autor material del asesinato, Ramón Andrés Zavala, fue ejecutado en diciembre de 2017 y su cuerpo apareció en una brecha del municipio de Álamos, Sonora.

La investigación sobre el caso de Miroslava sigue abierta en contra de dos ex dirigentes estatales del PAN: el entonces secretario general José Alberto Luévano Rodríguez –quien después se convirtió en secretario particular del gobernador Javier Corral Jurado y que en noviembre de 2019 fue designado director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa– y el que fue vocero en Chihuahua, Alfredo Piñera.





