Caso José Eduardo: murió de neumonía, no de tortura ni violación; mamá protesta

La muerte del joven José Eduardo Ravelo, en Mérida, Yucatán, fue por neumonía, informó la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que se descartó que haya sido torturado o violado durante su detención.

La madre del joven, María Ravelo Echaverría, criticó que ninguna autoridad le haya informado sobre las causas del deceso de su hijo.

#FGRInforma | Con relación al caso del joven José, fallecido en Yucatán, la investigación confirmó que falleció por causa no relacionada con traumatismo recibido durante su detención, no existió tortura ni violación sexual, ni violación a los #DDHH.



Según la FGR, el 18 de agosto de 2021, la madre del joven presentó denuncia ante el Ministerio Público, por lo que inició la carpeta de investigación por la probable comisión del delito de tortura.

A partir de ese momento, la Fiscalía recabó más de 50 testimoniales, también realizó 45 periciales de diversas materias (medicina forense, química, genética, mecánica de lesiones, criminalística, audio y video, e informática, entre otros), más 35 informes de Policía Federal Ministerial (PFM), y tres inspecciones ministeriales

La dependencia informó que se realizó la exhumación del cadáver y la necropsia, en la que se concluyó que José Eduardo Ravelo Echavarría falleció por neumonía y no por tortura o golpes recibidos. La FGR informó que las lesiones que presentaba fueron causadas a partir de "maniobras de sujeción de una persona que se resiste al arresto y que tardan en sanar menos de 15 días, no poniendo en peligro la vida".

Se analizaron las videograbaciones de la totalidad de los hechos, desde el momento de su detención, hasta su llegada a la cárcel (11 minutos). Igualmente, se analizaron los videos de su estancia en la cárcel (24 horas). Del análisis de todos los videos, no se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito. Sólo se advierten maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto. (Todos los videos están a disposición de los ofendidos y lo estarán a disposición del Juez competente, en su caso)

A través de un comunicado, la FGR indicó que los números y colores de la patrulla señalados por el joven en la declaración en la que describe las agresiones sufridas no corresponden a la evidencia, ya que no existen tales uniformes y características.

"En este caso, la búsqueda se amplió a todas las corporaciones que operan en la zona conurbada de Mérida, incluyendo policía estatal y municipales de Mérida y Kanasín. Se determinó, a través de periciales en medicina, la situación de salud de la víctima, lo cual se omite por respeto. Se llevaron a cabo también testimoniales de personas que convivieron con él en los meses previos a su muerte".

Lo que sí existió, asegura la FGR, es la falsedad en dictámenes ministeriales, por lo que el 18 de octubre se ejercitó la facultad de atracción sobre las conductas presuntamente responsables de personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que falseó dictámenes periciales y presionaron ilícitamente a testigos, con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de policías municipales.

NO LE NOTIFICAN A LA MAMÁ

La FGR público el resultado de la investigación de la muerte José Eduardo Ravelo Echevarría, "El Güero", sin notificarle los resultados antes a sus madre, la señora María Ravelo.

En entrevista, descartó que su hijo haya mentido sobre las agresiones. Tampoco cree que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán falseara todos los exámenes.

Claro que estoy en contra del comunicado, no es posible que mi hijo se hubiera violado, golpeado solo, esto no se quedará así. Ahora, la FGE de Yucatán también está en el ojo del huracán. La FGR los puso a ellos en entredicho

Reveló que la carpeta de investigación de José Eduardo no estaba terminada, por lo que nunca esperó que publicaran dicho comunicado. "A mí no me informaron nada, la carpeta no está terminada, no pueden dar una información así", apuntó.

Además, ya se puso en contacto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quienes al igual que ella consideran que la forma en que fue sometido José Eduardo fue tortura es contrario con lo informado por la FGR.

María adelantó que se movilizará a la Ciudad de México para acudir a la FGR.





